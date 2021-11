Émile P. Ndiaye (APR)à l’opposition: « Le pouvoir ne s’obtient pas par des actes de vulgarité, de barbarie et de vandalisme… »

La récente convocation de Barthélémy Diaz et le développement s’y affairant poussent Émile P. Ndiaye à sortir de son hibernation. Le jeune responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Bambey qui dénonce énergiquement le comportement des responsables de l’opposition, lance à leur endroit:

« Ce qui vient de se passer lors de la convocation de Barthélémy Diaz au tribunal est déplorable, inacceptable et indigne de leurs auteurs. Ce n’est pas par des actes de vulgarité, de barbarie et de vandalisme que le pouvoir politique s’obtient. Nous ne sommes pas dans une jungle. Que ces dirigeants de cette opposition sachent que le Sénégal est un Etat de droit régi par des lois et règlements. Leurs actes sont vraiment répréhensibles », peste M. Ndiaye qui, de poursuivre: »

L’arrogance n’a jamais rien payé. Ces gens-là doivent alors avoir une posture plus républicaine mais pas de se distinguer dans l’inélégance outrancière. C’est honteux de leur part. Personne ne peut remettre en cause nos acquis démocratiques conquis de haute lutte. Force restera à la loi », assène-t-il, avant de sermonner: « Il est périlleux de laisser prospérer de tels actes. Notre héritage historique de « joom », » ngoor », « sutura », etc.ne doit pas être sacrifié sur l’autel des intérêts bassement matériels. Nos forces de l’ordre mérite respect et considération. Il faut que ces gens arrêtent leur jeu malsain ».