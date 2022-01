Emission « Confrontation » de la 2STv: 30 plaintes déposées

Le 22 janvier 2022, au cours de l’émission « CONFRONTATION » de la 2S TV, un des invités qui dit assumer être féticheur et qui définit le féticheur comme celui qui ne croit ni en Dieu, ni au prophète encore moins à ce qui est relatif à la religion, a porté une effigie bien visible de Mame Cheikh Ibra FALL sur qui il jure.

Les pratiques et croyances du sieur, qui s’identifie comme un disciple de Mame Cheikh Ibra FALL et, qui sont en nette contradiction avec les enseignements du guide religieux ont justifié le dépôt d’une trentaine de plaintes et protestations auprès du CNRA.

Le CNRA, après avoir visionné l’émission, a constaté que des manquements inacceptables à la réglementation ont été notés.

Selon le Cahier des charges relatifs à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale :