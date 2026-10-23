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Emmanuel Macron annule sa visite officielle au Sénégal

23 octobre 2026 Actualité

Confronté à un mouvement social d’une ampleur inédite sur le front intérieur, le président français Emmanuel Macron a décidé d’annuler sa mini-tournée en Afrique de l’Ouest, qui devait notamment le conduire à Dakar les 30 et 31 octobre prochains.

​Selon les informations exclusives publiées par le magazine Jeune Afrique, le chef de l’État français a également renoncé à son escale à Abuja, au Nigeria. Bien que les services de l’Élysée n’eussent pas encore officialisé le calendrier exact de cette tournée, les préparatifs diplomatiques et logistiques entre Paris et Dakar étaient déjà particulièrement avancés.

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