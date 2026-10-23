Mbour : «J’ai l’habitude de coucher avec les femmes de mes frères»

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Accusé d’avoir violé sa belle-sœur et de l’avoir menacée de mort, le berger D. Diop a comparu devant la Chambre criminelle de Mbour. Selon L’Observateur, le mis en cause, détenu depuis près de six ans, sera fixé sur son sort le 20 novembre prochain.

Les faits remontent à la nuit du 31 décembre 2021 à Ngué­niène, rembobine le journal du Groupe futurs médias. Profitant de l’absence de son frère aîné, le prévenu se serait introduit dans la chambre de sa belle-sœur, A. Sène, sous prétexte de réclamer son dîner, avant de lui imposer un rapport sexuel d’une extrême violence, alors que ses enfants se trouvaient à proximité. Avant de quitter les lieux, il aurait menacé les fillettes de mort et se serait targué d’avoir « l’habitude de coucher avec les femmes de ses frères ».

Après trois mois de silence marqués par la peur, la victime a révélé les faits à son époux à la suite d’un nouvel épisode de violence au cours duquel le berger aurait tenté de l’étrangler. Une plainte a ensuite conduit à l’arrestation du suspect par la gendarmerie de Joal.

À l’audience, complète la même source, les débats ont été marqués par le « revirement spectaculaire » du neveu de la victime, témoin clé de l’accusation. Alors qu’il avait déclaré au cours de l’enquête avoir assisté à la scène depuis une fenêtre, le jeune homme est revenu sur ses précédentes déclarations devant la Chambre criminelle, affirmant n’avoir « rien vu ni rien entendu ». De son côté, le prévenu nie les faits et évoque un complot orchestré par son frère aîné. La victime, elle, a maintenu ses accusations. Le procureur a requis l’application stricte de la loi.