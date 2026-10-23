Greve de 72: le Forum du justiciable exprime sa vive préoccupation

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Le Forum du Justiciable exprime sa vive préoccupation face à la grève générale

en cours, dont les répercussions pourraient accentuer la dégradation de la

perception du risque souverain du Sénégal sur les marchés financiers.

Le ministère du Travail doit, par conséquent, prendre toute la mesure de la

situation et mobiliser, sans délai, les moyens nécessaires pour mettre un terme à

ce bras de fer, dont la prolongation pourrait fragiliser le climat social, porter

atteinte à la paix sociale et compromettre la stabilité du pays.

Le Gouvernement ne doit surtout pas minimiser les enjeux de ce conflit, qui

pourrait prendre une ampleur considérable par un effet de solidarité syndicale et

s’étendre à d’autres secteurs névralgiques de l’économie nationale. Une telle

escalade aurait des conséquences potentiellement graves sur la continuité des

services publics, l’activité économique et la confiance des partenaires

financiers.

Les grévistes doivent faire preuve de responsabilité et de retenue, en tenant

compte du contexte économique difficile que traverse le pays. Si la défense des

intérêts matériels et moraux des travailleurs constitue un droit légitime, les

revendications doivent également s’inscrire dans une démarche soucieuse de

préserver l’intérêt général, la stabilité économique et la cohésion sociale.

Il est donc impératif de privilégier un dialogue social sincère et des solutions

concrètes, avant que cette crise ne devienne une menace plus large pour la

sécurité, la stabilité et les intérêts économiques du Sénégal.