Dakar : «14 000», le chiffre qui fait peur

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Le chiffre fait froid dans le dos : 14 000 bâtiments sont à diagnostiquer d’urgence au Sénégal en raison d’un risque de ruine. Cet audit national a été révélé à l’occasion de l’ouverture de la 6ᵉ édition du salon Senhabitat. Face à cette urgence, L’Observateur rapporte qu’une enveloppe de 24,6 milliards de francs CFA a été mobilisée pour financer 14 opérations prioritaires de démolition, de reconstruction et de relogement, notamment à la Médina, Colobane, Biscuiterie et Grand-Dakar, où les démolitions sont déjà en cours.

Parallèlement, le gouvernement entend résorber le déficit national estimé à 500 000 logements. Le ministre de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana, cité par le quotidien du Groupe futurs médias, a annoncé un objectif de production de 33 000 logements par an, pour un investissement de 800 milliards.