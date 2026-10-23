TANOR CISSÉ : UN PARCOURS DE RÉSILIENCE, DE PERSÉVÉRANCE ET D’ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

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De l’école coranique de Thiamène, en passant par celle de Loumbal Dahra, à l’Inspection de l’Enseignement élémentaire, l’histoire d’un homme qui a fait de l’éducation le combat de toute une vie.

Né en 1978 à Dahra, Tanor Cissé incarne le parcours d’un homme façonné par les épreuves, porté par la persévérance et guidé par une profonde conviction : l’éducation demeure l’un des plus puissants leviers de transformation de l’individu et de la société.

Son histoire commence bien avant les fonctions d’inspecteur qu’il exerce aujourd’hui. Elle prend racine dans les enseignements de l’école coranique de Loumbal, à Dahra, où il passe trois années à s’imprégner des valeurs de discipline, d’humilité et de respect du savoir. En 1984, il franchit une nouvelle étape en intégrant le cours d’initiation (CI) à l’école élémentaire de Ndiéyène Thiamène. C’est le début d’une aventure scolaire qui, malgré les obstacles, le conduira aux plus hautes responsabilités de l’encadrement pédagogique.

En juin 1990, il réussit brillamment le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième. Orienté au Collège d’enseignement moyen (CEM) de Dahra, il confirme ses aptitudes en obtenant, dès le premier tour, le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) en juillet 1995.

Son parcours le conduit ensuite au Lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel, où il choisit l’option L1. Mais alors que ses ambitions prennent forme, une maladie vient brutalement interrompre son élan. Pendant deux années, il se trouve éloigné des établissements scolaires, confronté à une épreuve qui aurait pu briser bien des rêves.

Pourtant, l’adversité ne réussit pas à éteindre sa flamme. Loin de renoncer, il reprend le chemin des études durant l’année scolaire 2000-2001, en classe de terminale dans une école privée à Dakar, dénommée ACAPES, aux parcelles assainies, unité 21. Au terme de cette année décisive, il décroche son baccalauréat. Cette réussite marque bien plus qu’une étape académique : elle consacre une victoire personnelle sur les aléas de la vie et témoigne d’une détermination à toute épreuve.

En 2002, il franchit un nouveau cap en réussissant le concours de recrutement des volontaires de l’éducation. Stagiaire à l’École de formation des instituteurs de Saint-Louis, il se prépare à embrasser un métier qui deviendra progressivement une véritable vocation.

Affecté à l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Kanel en 2002, puis à celle de Matam en 2006, il forge son expérience au contact des réalités du terrain. Enseignant engagé, il obtient le Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP) en 2005, puis le Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) en 2008. Ces qualifications viennent consolider ses compétences professionnelles et nourrir une ambition plus grande : contribuer non seulement à la transmission des savoirs, mais aussi à l’amélioration du système éducatif.

En 2014, fidèle à cette ambition, il se présente au concours de recrutement en année probatoire. Son admission lui ouvre les portes de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), institution de référence dans la formation des cadres de l’éducation au Sénégal. Après plusieurs années de formation exigeante, il obtient, en 2018, le Certificat d’aptitude à l’inspectorat de l’enseignement élémentaire (CAIEE).

Une nouvelle page de sa carrière s’ouvre alors. En octobre 2018, il est affecté à l’IEF de Linguère, où il exerce les fonctions d’inspecteur de l’enseignement élémentaire jusqu’au 15 octobre 2026. Durant ces huit années, il met son expertise pédagogique, son expérience de terrain et son sens des responsabilités au service de l’encadrement des enseignants, du suivi des apprentissages et de l’amélioration de la qualité des enseignements.

Son parcours témoigne ainsi d’une progression construite patiemment, depuis les premières années de l’enseignement jusqu’aux responsabilités d’inspection. De l’instituteur qui transmet les premiers savoirs à l’inspecteur qui accompagne les acteurs du système éducatif, le fil conducteur demeure le même : servir l’école, soutenir les enseignants et contribuer à la réussite des apprenants.

Le 15 octobre 2026, sa mutation à l’IEF de Dahra ouvre un nouveau chapitre de son engagement professionnel. Ce retour dans sa zone d’origine revêt une signification particulière : celle d’un homme qui retrouve une terre familière avec l’expérience acquise au fil de plus de deux décennies de vie professionnelle. Une occasion de mettre davantage son savoir-faire, sa connaissance des réalités locales et sa vision de l’éducation au service du développement éducatif de son territoire.

Le 21/10/2026, il est investi comme inspecteur, Chef de District de l’arrondissement de Sagatta Djoloff.

Mais derrière le professionnel se trouve également un homme attaché à sa famille. Marié à deux épouses et père de six enfants, il assume les responsabilités familiales avec la même conscience du devoir qui caractérise son engagement professionnel. Sa vie rappelle que les réussites les plus solides se construisent souvent dans la discrétion, au prix de sacrifices, de patience et d’efforts constants.

Le parcours de Tanor Cissé est, en définitive, celui d’un homme qui n’a jamais laissé les épreuves avoir le dernier mot. De l’interruption de ses études à la réussite au baccalauréat, de l’enseignement en classe à l’inspectorat, chaque étape a contribué à forger un professionnel attaché à la compétence, à la persévérance et au service public.

Son itinéraire porte un message fort à la jeunesse : les retards ne signifient pas la fin du voyage, les difficultés ne condamnent pas les ambitions et les obstacles peuvent devenir des tremplins pour qui refuse d’abandonner.

Car, au-delà des diplômes et des fonctions occupées, le véritable mérite d’un parcours se mesure aussi à sa capacité à inspirer, à servir et à ouvrir des perspectives aux générations futures.

Tanor Cissé, c’est l’histoire d’une ambition qui a résisté aux épreuves, d’une vocation qui s’est affirmée avec le temps et d’un engagement qui se poursuit au service de l’école sénégalaise.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)