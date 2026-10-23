RTS : Alioune Badara Kane relevé de ses fonctions de rédacteur en chef, il promet de défendre les acquis des travailleurs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le journaliste et syndicaliste Alioune Badara Kane s’est exprimé après avoir été relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de l’actualité internationale à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). La décision a été prise par le directeur général de la télévision publique, Pape Alé Niang.

Alioune Badara Kane affirme avoir reçu de la part de « l’apprenti-dictateur à la tête de la RTS » la plus haute distinction qu’un syndicaliste puisse obtenir. Il soutient que le directeur général de la RTS, qu’il qualifie ainsi, ne mettra jamais fin à ses « convictions ».

Le syndicaliste promet de rester mobilisé pour dénoncer les « carences », défendre ses camarades travailleurs et lutter pour le « respect de nos acquis ».

Ci-dessousl’intégralité de son message.

Je viens de recevoir, dela part de l’apprenti-dictateur à la tête de la RTS, la plus haute distinction qu’un syndicaliste puisse obtenir.



Il espère ainsi me museler, m’intimider et faire taire ma voix. Peine perdue, mon cher !

Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur, et notre détermination ne dépend d’aucune fonction.

Monsieur l’apprenti-dictateur, vous vous trompez de personne et d’époque. Vous pouvez mettre fin à mes fonctions, mais vous ne mettrez jamais fin à mes convictions.

Chef de département à son arrivée, il me ramène au statut d’agent simple dans l’espoir de me briser.

Walahi, je serai toujours là pour dénoncer vos nombreuses carences, défendre mes camarades travailleurs et me battre pour le respect de nos acquis.

Alioune Badara Kane