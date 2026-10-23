Fleuve Sénégal : Bakel, Matam, Podor et Saint-Louis sous surveillance, les niveaux restent sous les cotes d’alerte

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La situation hydrologique du fleuve Sénégal demeure globalement rassurante, ce vendredi 23 octobre 2026. Selon le bulletin de la Brigade des ressources en eau de Saint-Louis, les niveaux enregistrés aux différentes stations restent inférieurs aux cotes d’alerte. Une décrue se poursuit sur plusieurs secteurs en amont, tandis qu’une légère remontée est observée dans certaines stations en aval, sans risque majeur signalé à ce stade.

La situation du fleuve Sénégal reste sous contrôle, malgré les variations observées au niveau de certaines stations hydrométriques. Les données du bulletin font état d’une baisse générale des eaux sur les secteurs en amont du bassin, notamment à Bakel et à Matam. En aval, les niveaux connaissent de légères hausses à Podor et à Richard-Toll, mais demeurent en dessous des seuils d’alerte.

Manantali : une retenue proche de la normale

Au barrage de Manantali, le niveau de la retenue est mesuré à 208,15 m, soit un niveau presque identique à celui enregistré à la même période en 2025, qui était de 208,14 m. Cette valeur reste proche du niveau de référence de 208,05 m et nettement inférieure à la cote exceptionnelle de 211 m. Le débit déversé est estimé à 693 m³/s.

Ces données traduisent une situation relativement stable au niveau du barrage, dans un contexte de suivi attentif de l’évolution hydrologique du bassin.

Une décrue confirmée sur les affluents et à Bakel

La baisse des niveaux est particulièrement visible sur les affluents du fleuve Sénégal. À Kidira, sur la Falémé, la hauteur d’eau s’établit à 3,18 m, soit une diminution de 16 cm en 24 heures. À la même période en 2025, le niveau était de 3,56 m.

Sur le Bakoye, à Oualia, le niveau atteint 2,80 m, en baisse de 22 cm sur les dernières 24 heures. Il était de 2,76 m en 2025.

À Bakel, le fleuve affiche 6,82 m, soit un recul de 23 cm en une journée. Ce niveau reste largement inférieur à la cote d’alerte fixée à 10 m.

À Matam, la tendance est également à la baisse. Le niveau est passé à 6,50 m, après un recul de 6 cm en 24 heures. Il demeure sous la cote d’alerte de 8 m et se situe nettement en dessous des 7,35 m enregistrés en 2025.

Podor et Richard-Toll : de légères remontées, mais des niveaux sous surveillance

Dans la partie aval du bassin, la tendance est légèrement différente. À Podor, le niveau du fleuve s’établit à 4,40 m, en hausse de 3 cm sur les dernières 24 heures. Il reste toutefois inférieur à la cote d’alerte de 5 m et bien en dessous des 5,77 m observés en 2025.

À Richard-Toll, la hauteur d’eau atteint 3,03 m, soit une progression de 3 cm en 24 heures. La station reste sous la cote d’alerte fixée à 3,35 m.

Ces variations témoignent d’une évolution contrastée selon les secteurs du fleuve. Si la décrue se poursuit en amont, les légères remontées enregistrées en aval justifient le maintien d’une surveillance régulière.

Diama : des lâchers adaptés à la gestion de la crue

Au niveau de Diama amont, le niveau du fleuve est de 2,15 m, contre 1,70 m à la même période en 2025. Le débit lâché s’élève à 1 222 m³/s, alors qu’il était de 1 834 m³/s un an plus tôt.

Selon la Brigade des ressources en eau de Saint-Louis, le niveau est volontairement abaissé afin de préparer le passage de la crue. Cette gestion vise à limiter les conséquences sur la ville de Saint-Louis et à favoriser une évacuation rapide des eaux vers l’embouchure du fleuve.

La maîtrise des niveaux à ce point stratégique constitue un élément important du dispositif de gestion hydrologique, particulièrement dans un contexte où les variations de débit peuvent avoir des répercussions sur les zones situées en aval.

Saint-Louis : un niveau inférieur à celui de 2025

À Saint-Louis, le niveau du fleuve est mesuré à 1,18 m contre 1,47 m en 2025. Il reste inférieur à la cote d’alerte fixée à 1,75 m. Cette situation est plutôt rassurante pour la capitale du Nord, même si l’évolution du fleuve demeure suivie de près en raison des interactions entre les apports en amont, la gestion du barrage de Diama et l’évacuation des eaux vers l’océan.

Une situation globalement rassurante, mais sous vigilance

Dans l’ensemble, les relevés du vendredi 23 octobre 2026 indiquent que les stations de Bakel, Matam, Podor, Richard-Toll et Saint-Louis restent sous leurs cotes d’alerte respectives. La décrue observée en amont et les niveaux enregistrés en aval ne signalent pas, selon les données communiquées, de dépassement des seuils critiques.

Toutefois, le suivi régulier des stations demeure essentiel pour anticiper toute remontée significative des eaux et prévenir les risques éventuels pour les populations riveraines.

À ce stade, le principal enseignement du bulletin est clair : le fleuve Sénégal reste sous les seuils d’alerte, avec une décrue marquée sur plusieurs stations en amont et de faibles variations en aval.