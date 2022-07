Empêché de manifester ce 29: Sonko et Cie veulent gagner la bataille psychologue

Le concert a encore eu lieu. Faute de pouvoir marcher ce 29 juin, la coalition Yewwi Askan wi a opté pour le concert de casseroles et de klaxons. Pour la seconde fois. Le pays a ainsi retenti de bruits assourdissants dont l’objectif est justement d’ébranler le locataire actuel du Palais présidentiel.

L’objectif de Sonko et de ses compagnons est de tester leur cote de popularité, de prouver à ceux qui doutent encore que les sénégalais leur font confiance. En somme, il s’agit d’une forme de référendum populaire, de démonstration de force qui s’adresse également aux partenaires du Sénégal. Il s’agit d’une véritable bataille psychologue entre Sonko et Macky dont l’objectif est justement de pousser ce dernier à préparer ses bagages parce que simplement, selon eux, il n’a pas le droit de prétendre à une troisième candidature.

Alors, les casseroles ont remplacé les brassards rouges. Et c’est très efficace par les temps qui courent. Car, nous sommes en plein dans les préparatifs de la Tabaski et nombre de sénégalais ont du mal à joindre les deux bouts alors que l’acquisition d’un mouton pose problème pour beaucoup d’entre eux. Dans ce moment de stress, tout défoulement contre les autorités en place a plus de chance d’être suivi par le grand nombre.

Donc, les leaders de Yewwi semblent être bien inspirés d’abord en renonçant à manifester après l’interdiction, ensuite en imaginant ce moyen pacifique de manifestation et de communication politique. Bien sûr, l’impact sur le vote est discutable. Car, en matière d’élections, rien n’est acquis d’avance. Et pour cause!

Le camp d’en face, la coalition Benno bokk yakaar a l’expérience des ripostes communicationnelles dans des situations délicates. Macky et ses ouailles ne manqueront pas de réagir à la mesure de la provocation. Il a déjà promis de faire quelque chose pour les sénégalais lors de la Tabaski et a reçu ce jeudi des jeunes dans le cadre de ces rencontres « Jokko AK Macky ». Mais, pour cela, il faudra attendre la campagne électorale et voir si la majorité aura assez de ressources pour la riposte.

En tout état de cause, il est heureux de constater que la paix a été sauvée parce que la raison a prévalu. Encore une fois, l’exception sénégalaise a joué. Et ceci parce que tout simplement il y a des lignes rouges que personne ne souhaite franchir. Du coup, il est important qu’à tout moment, les lois et les institutions de la République soient respectées par tous.

Assane Samb