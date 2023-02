Employabilité des jeunes: Des efforts aux solutions peu concrètes !

De son accession à la magistrature suprême en 2012 à moins d’une année de la fin de son quinquennat, que précédait un septennat, la question de l’emploi des jeunes s’est toujours posée avec acuité chez le président de la République Macky Sall. De nombreux jeunes peinent toujours à trouver leur premier emploi. Pis, dans bien des cas, trouver un stage rémunéré est tout simplement un trésor ramassé. Et ce, malgré les nombreux efforts des gouvernements respectifs à travers les différents programmes et projets déroulés depuis 12 ans.

La lancinante question de l’emploi des jeunes en rapport avec les politiques publiques menées depuis 12 ans est plus que d’actualité. En effet, ils sont nombreux à être confrontés à cette situation. Et pourtant, l’Etat s’investit depuis plus de 12 ans à combler les gaps récurrents, via ses différentes politiques publiques.

Dans la suite logique du candidat à la présidentielle de 2012, en l’occurrence Macky Sall, qui promettait aux jeunes 500 000 emplois une fois élu président de la République. Ce discours prometteur avait trouvé écho favorable auprès des jeunes qui, confrontés au manque d’emploi, avaient pensé utile de voter massivement pour lui.

Après son élection, son programme de politique économique et sociale dénommé Yoonu Yokuté a été vite rangé aux oubliettes en faveur du Plan Sénégal Emergent (Pse). Dans ledit Pse, en son pilier 2 « Capital humain, Protection sociale et Développement durable », il est clairement indiqué que la hausse de la productivité souhaitée est tributaire de la qualité de la main d’œuvre employée. Parallèlement à la mise à profit du dividende démographique, la stratégie mise sur la promotion du capital humain, de la protection sociale, de l’économie verte et du développement durable.

Après 7 ans d’initiatives et d’efforts financiers (2012-2019) pour créer davantage de postes de travail, la lancinante question d’emploi se pose encore avec plus d’acuité. A la présidentielle de 2019, le président Sall avais d’ailleurs promis 1 million d’emplois. Moins d’un an après, l’économie mondiale est à terre à cause de la pire crise sanitaire mondiale. En 2021, Macky Sall prévoit dans la foulée la création de 65 000 emplois sans avoir atteint son premier objectif de 500 000 emplois, encore moins le second de 1 million d’emplois.

, « Depuis vingt et un an, le MEDS organise, chaque année, le Forum du 1er Emploi qui est devenu universel. Depuis de nombreuses années, Mbagnick Diop est invité aussi bien en Europe, aux Etats-Unis que dans certains pays Africains pour animer des conférences sur le Forum du 1er Emploi. Toute innovation porte sur le premier emploi. Le Forum du 1er Emploi constitue la contribution du Mouvement des Entreprises du Sénégal dans la recherche de solutions au problème préoccupant du chômage »

Cet engagement citoyen renouvelé est à la base de l’enfantement du concept du Forum du 1er Emploi et de la Fondation Emploi Jeunes qui recueille dans sa base de données près de 100.000 CV poursuit Mbagnick Diop.