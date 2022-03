Revivez la 22e édition de l’Assemblée générale du MEDS

Le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) organise, ce samedi 12 mars, la 22e session de son assemblée générale. La cérémonie prévue au Radisson Blu, est co-présidée par le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta et la présidente du Haut conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye. Une occasion pour l’organisation patronale de faire le bilan de ses activités en 2021 et dégager ses perspectives pour 2022 Rewmi.com vous fait vivre en direct l’événement.

Discours du président du MEDS, Mbagnick Diop

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social

Messieurs les Présidents des Organisations Professionnelles et Patronales

Madame la Secrétaire Générale du Conseil Economique, Social et Environnemental

Messieurs les Secrétaires Généraux des centrales syndicales,

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises,

Mesdames, Messieurs les membres du Bureau Exécutif, du Conseil d’Administration et de l’équipe technique du Président ;

Mesdames, Messieurs, les membres du Meds,

Honorables invités,

Vingt-deux ans déjà ! Nous voilà réunis à l’occasion de la 22e Session de l’Assemblée Générale du Mouvement des Entreprises du SENEGAL – MEDS.

Les années 2020, 2021 et le premier trimestre de 2022 marquent un tournant décisif dans la vie des entreprises avec la pandémie de la Covid-19.

L’histoire nous enseigne que c’est en subissant l’épreuve du feu que le fer gagne en éclat.

Cette 22ème session de notre assemblée générale est un moment particulier pour le MEDS, car elle est marquée cette année par la combinaison d’une série d’évènements qui interpellent le secteur privé national sur la nécessité de porter la locomotive d’un développement économique et social du Sénégal dans un contexte politique mondial de plus en plus marqué par la stratégie de développement endogène des pays ou des continents.

Or cette tendance pourrait isoler les pays du sud et surtout de l’Afrique, à la quête de leur souveraineté aux plans économique, alimentaire et sanitaire.

A l’instar de tous les pays et surtout ceux d’Afrique, le Sénégal, est économiquement très éprouvé par la crise Covid-19, d’autant plus que son programme de résilience économique et sociale, le PAP-2A sur la période 2019-2023 pourrait également être compromis par des facteurs externes qui s’imposent de nouveau à nous et suscitent encore de très nombreuses interrogations sur les différents programmes nationaux.

C’est ainsi qu’au sein de l’UEMOA, nous vivons la situation d’une quasi-instabilité aux plans politique et sécuritaire, impactant ainsi sur notre économie sous-régionale. Or, notre force au sein de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECLAF), sera garantie par le poids économique de notre union sous-régionale.

Au niveau mondial, nous vivons avec la guerre Ukrainienne l’un des scénarios économiques les plus incertains avec des risques élevés de rupture au niveau des plus grandes chaînes de distribution, notamment sur le gaz et le pétrole, le blé, et surtout les grands systèmes d’échanges monétaires et financiers.

Mais le tableau que je viens de décrire n’est pas sombre, tout au contraire, il nous interpelle sur la nécessité de repenser nos économies mais aussi de réarticuler notre diplomatie économique à travers nos politiques de coopération internationale.

Au Sénégal, l’heure a sonné pour le secteur privé local qui après avoir longtemps mené la bataille pour un plus fort ancrage des entreprises nationales dans l’économie, et particulièrement sur les grands projets de l’état, s’ouvre aujourd’hui de nouvelles voies de développement autour de grande projets et réformes en cours au plan national.

En effet, la Réforme du Code des investissements en cours devra donner une place prépondérante à tout acteur économique local désireux de s’engager pour la bataille économique du Sénégal.

Aussi, dans l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières l’état du Sénégal entend promouvoir l’utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main d’œuvre locale, des technologies et des capitaux locaux, dans toute la chaîne de valeur de cette industrie en mettant en place un Comité National de Suivi du Contenu Local (CNSCL) qui a pour mission de coordonner et superviser l’élaboration du document de stratégie de contenu local et de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de développement du contenu local, avec pour objectif d’atteindre 50% de contenu local à l’horizon 2030.

Sur un champ plus large, l’état en partenariat avec le secteur privé sénégalais mettra en place une nouvelle feuille de route à travers un document sur la nouvelle stratégie de développement du secteur privé qui prendra en charge toutes les problématiques de l’heure exprimées par les chefs d’entreprise.

Mesdames, Messieurs,

Tels sont aujourd’hui les principaux grands axes de travail autour desquels le MEDS devra s’orienter pour la survie et la relance de nos entreprises et surtout de notre économie nationale.

Et pour la réalisation de toutes ces actions préconisées ensemble, nous mettons notre Comité scientifique au cœur de notre démarche.

Aussi, nous associons l’Etat à tous nos projets de construction de l’entreprise nationale à travers nos publications et les rencontres d’échanges qui seront organisées très prochainement.

L’économie africaine va aborder un virage décisif, afin de faire face aux graves conséquences de la crise sanitaire Covid19 dont les chocs inattendus ont bouleversé les certitudes, toutes les perspectives, et entrainé de fortes pressions économiques et sociales qui ont détruit tous les efforts capitalisés par le passé, susceptibles de bâtir des cycles de croissances inclusives et durables.

C’est aussi l’occasion de magnifier le Partenariat Public/Privé.

Ce partenariat se traduit par la mise en place d’un écosystème porteur pour l’émergence et l’épanouissement d’un secteur privé national fort, compétitif et résilient.

Depuis sa genèse, le MEDS a réussi à partager sa vision sociale de l’économie, sa conception innovante du Partenariat Public-Privé, son management de l’entreprenariat et son grand attachement à l’innovation et la créativité, comme des vecteurs de compétitivité et de réussite.

La philosophie de base du MEDS, fondée sur le Pari de l’action conforte l’image d’une institution soucieuse de promouvoir des valeurs de courage, d’abnégation, d’esprit de sacrifice et de partenariat

La réussite du MEDS n’est point le fruit du HASARD, mais une matérialisation et la combinaison précise de ses missions et objectifs, définis dans son plan stratégique, Cette vision du MEDS a été partagée et traduite, aux travers de ses différents plans d’actions, de mises en œuvre et de Suivi Evaluation.

Tous unis, nous avons privilégié, la rationalité dans le travail sans toutefois rompre avec deux facteurs, ne pas se prendre au sérieux mais faire les choses sérieusement, au demeurant décisif dans la marche de notre Mouvement vers les succès que nous avons enregistrés.

En un mot, il s’agit d’une romance consolidée…

Dès lors, comment ne pas revisiter les valeurs qui fondent notre Mouvement désormais adoubé par les plus hautes autorités de l’Etat, et salué pour son esprit contributif par les acteurs avec qui nous partageons des responsabilités paritaires dans le pays.

Aujourd’hui, nos capacités managériales, le parcours et les réalisations du MEDS sont cités à titre d’exemples, au-delà de nos frontières. Le MEDS a eu la consécration continentale de son Management, à travers le Prix Nelson MANDELA, la mise en œuvre avec succès, à l’International des African Leadership Awards (ALA), son positionnement comme 1er vice-président du Groupement du Patronat Francophone regroupant plus de 88 pays, etc. la désignation du Président du MEDS comme Ambassadeur de plusieurs ONG internationales

Vingt-deux ans déjà, lorsque je regarde le rétroviseur, que de chemins parcourus…

Je rends hommage à tous les acteurs du MEDS depuis le début de cette exaltante aventure qui ont réussi à hisser le Mouvement au sommet du monde de l’entreprise.

Le Mouvement des Entreprises du SENEGAL est perçu comme une organisation de rupture, d’innovation, d’anticipation, de proposition, de réalisation, d’engagement et de réflexion stratégique.

Le label MEDS est présent dans dix grandes Capitales Occidentales avec des Bureaux de représentation en Europe et en Amérique du Nord.

A ce titre, fort de ses expériences réussies au niveau nationale, régionale et internationale très enrichissantes, la nouvelle vision stratégique du MEDS est désormais tournée dans les niches porteuses des domaines de l’Economie de la Connaissance, du Numérique, de l’Economie vert, de la transformation digitale et toutes les formes d’intelligence collaboratives comme le Soft Power (stratégie d’influence) dans la Compétition, (concurrence & coopération), pour impulser l’emploi des jeunes, dynamiser l’exportation et renforcer la compétitivité de notre pays.

2022, est une grande année de consolidation de nos acquis et de sagesse. Depuis deux décennies, le MEDS organise régulièrement son Assemblée Générale annuelle.

C’est un moment fort de se retrouver devant les pairs et de présenter les actions annuelles du plan stratégique accomplis. Malgré notre sentiment de devoir rempli, nos actions et démarches seront à l’appréciation et observation objective de nos membres et collègues des dirigeants opérationnels des instances du MEDS.

Aujourd’hui, cette excellente et mémorable journée de nos 22 ans, nous offre un privilège exceptionnel de Leadership.

C’est aussi un moment de rétrospectives, pour mieux admirer les détails du parcours du TGV MEDS.

Aussi, un très grand moment pour remercier tous nos membres et amis du MEDS, qui ont fait avec nous le chemin depuis le début, venus à mi-chemin et les nouveaux arrivants à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous garderons pour toujours en mémoire vive, tous nos compagnons de très grandes valeurs, qui nous ont quittés en cours de chemin, arrachés à notre affection. Que nos prières les accompagnent et que Dieu leur accorde sa clémence et les accueille à FIRDAWS !

Nous devons aussi remercier toutes les contributions de nos membres et amis, qui ont positionné les orientations distinctives du MEDS, sous la rampe de l’innovation, de la créativité de l’intelligence stratégique et des technologies de l’information. Ces différentes actions positionnent aujourd’hui le MEDS, comme l’une des plus innovantes et dynamiques organisations patronales de la sous-région.

Très chers membres et amis, vous devinez aisément l’extrême fierté qui m’anime, dans la conduite de cet exercice. Motivé par votre grande confiance, j’éprouve un énorme plaisir à partager avec vous, tous les efforts consentis et les grands succès et reconnaissances nationaux et internationaux obtenus durant ces années, fruits de notre dynamisme, nos collaborations, motivations et nos efforts collectifs.

Une politique orientée autour de la jeunesse et son devenir dans l’Economie de la Connaissance, doit faire l’objet d’une stratégie d’intelligence collective, pour stabiliser notre pays en partage et mieux renforcer la cohésion dans nos politiques stratégiques de développement territorial durable.

La philosophie de base du MEDS, est fondée sur le Pari de l’action. Elle a conforté l’image d’une institution soucieuse de promouvoir des valeurs de courage, d’abnégation, d’esprit de sacrifice et de partenariat.

Madame la Présidente du HCDS

Mesdames, Messieurs, les membres du MEDS,

Notre nouvelle philosophie 2022, du Pari de l’action au pari de l’innovation !

Notre plaidoyer de ce jour, est surtout le reflet de notre feuille de route, c’est-à-dire de celle de l’entreprise nationale, qui par définition ou par sa taille, est une PME, PMI ou TPE, comme le sont la plupart des entreprises membres de notre mouvement.

Cette 22ème Session de l’Assemblée Générale est un grand moment d’échanges, de rencontres, d’évaluation, d’élaboration de nos projets vers l’innovation, de programmation de nos nouveaux agendas d’actions et aussi, de renouvellement du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration.

Mesdames, Messieurs les Membres du MEDS,

Le rapport qui vous sera présenté aujourd’hui dans la seconde phase de nos travaux, sera un véritable document de référence de l’organisation. Il rend clairement compte des énormes succès et activités majeures réalisées par le MEDS.

La résilience de nos entreprises durant ces 20 derniers mois est l’exemple de notre patriotisme économique en préservant des milliers d’emplois.

Madame la Présidente du HCDS,

Honorables invités,

Je voudrais devant cette assemblée, remercier et féliciter chaleureusement, tous nos membres ici présents, ceux du Bureau Exécutif national, du Conseil d’Administration et ceux de l’équipe technique et de nos représentants à l’étranger, pour leur abnégation, le travail remarquable et les excellents résultats et réussites nationales régionales et internationales, durant toutes ces longues années.

Je vous remercie surtout pour la confiance, que vous avez placée en ma modeste personne et vous encourage pour votre dynamisme, votre professionnalisme, votre loyauté et surtout votre foi aux actions novatrices et intelligentes du mouvement patronal. Car, c’est essentiellement dans l’innovation intelligente, la réflexion stratégique et agissante, les Tic et la persévérance, que s’inscrivent la compétitivité et la grande compétence distinctive du MEDS.

Mesdames, Messieurs,

Chers membres,

Avant de conclure, Je voudrais rendre grâce à Dieu en exprimant toute ma reconnaissance, ma gratitude et mes remerciements à ces centaines, ces milliers de personnes célèbres ou anonymes qui ont cru en nous depuis le début en nous apportant, leur soutien, leurs prières, encouragements, conseils, loyauté en partageant avec nous les joies et peines inhérentes à la vie d’un leader, d’un dirigeant.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’exprime une reconnaissance éternelle.

Je vous dis Merci avec un grand M.

Aussi, nous exprimons notre grande confiance et remerciement à l’Etat du Sénégal. Le MEDS remercie profondément le Président de la République, tous les membres du Gouvernement et les Institutions, pour leur présence à nos côtés et leur franche collaboration durant toutes ces longues années.

Pour terminer, par ma voix, le MEDS et le Secteur Privé National remercient la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social

C’est l’occasion pour moi, ici et maintenant, de rendre un hommage appuyé à la Présidente Innocence Ntap NDIAYE pour son positionnement institutionnel dans les règlements des conflits sociaux, de par sa disponibilité et son esprit d’ouverture. Elle est le prototype d’une femme d’Etat accomplie.

Mme Innocence Ntap NDIAYE, depuis près de 02 décennies, est dans tous les combats pour le développement socio-économique du Sénégal, sans fanfaronnade, sans bruit, sans autosatisfaction, mais avec beaucoup d’efficacité et de succès.

C’est le lieu, pour la remercier au nom du secteur privé dans son ensemble, la féliciter et l’encourager à maintenir le cap. Le Haut Conseil du Dialogue Social est aujourd’hui le point focal de tous les acteurs de l’écosystème économique et social, qu’elle préside avec intelligence, subtilité et une grande maitrise de ses dossiers.

Madame la Présidente, merci d’avoir accepté de présider cette 22e session de l’Assemblée Générale du MEDS. Tu as toujours accompagné le MEDS.

BRAVO Madame la Présidente !

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS est dans une dynamique de croissance avec notre positionnement traditionnel unique dans l’univers patronal, à savoir: une organisation de réflexions stratégiques, d’initiatives novatrices, de propositions et d’actions.

Par ma voix, le MEDS vous adresse ses chaleureux remerciements, tout en vous réitérant son total engagement à œuvrer pour le développement, la promotion de l’entreprise sénégalaise et dans l’édification d’un Sénégal Emergent et Innovant.

Mesdames, Messieurs, Chers Invités,

Merci d’avoir accepté notre invitation, ce qui témoigne de l’intérêt que vous accordez à l’entreprise sénégalaise.

Vive le MEDS, Vive le secteur privé national et vive le Sénégal !

Je vous remercie très chaleureusement de votre écoute attentive et très active!

Discours de Mme Innoncence Ntap Ndiaye

Monsieur le Président du Mouvement des Entreprises du SENEGAL,

Mesdames, Messieurs les Présidents des Organisations Professionnelles et Patronales

Messieurs les Secrétaires généraux des centrales syndicales,

Mesdames, Messieurs les membres du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration,

Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprises

Mesdames, Messieurs les Membres du MEDS

Chers Invités,

Monsieur le Président, Cher ami,

J’éprouve un immense plaisir à être des vôtres ce matin pour présider la 22e session de l’Assemblée Générale du Mouvement des Entreprises du Sénégal – Meds.

C’est un grand honneur pour moi, ainsi que pour notre institution, le Haut Conseil du Dialogue Social, de prendre part à la 22ème session de votre assemblée générale, qui représente aussi pour nous acteurs du secteur public, une manifestation d’intérêt de votre mouvement, et du secteur privé en général, envers l’Etat et ses démembrements, dans le cadre du partenariat public privé, devenu un des principaux piliers d’élaboration et d’action des programmes économiques et sociaux du gouvernement.

A l’entame de mon propos, permettez-moi, Monsieur le Président Mbagnick DIOP et cher ami d’adresser mes salutations amicales et fraternelles à l’assistance composées de chefs d’entreprises chevronnés venus, par devoir, prendre une part active aux travaux de cette instance décisive de votre distinguée organisation.

Ma joie est encore plus grande qu’il y’a quelques semaines j’ai eu l’honneur et le privilège de présider le forum du 1er Emploi – Edition 2022.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte, ce matin, pour inviter les employeurs et les travailleurs à davantage s’approprier de l’outil de veille qu’est le Haut Conseil du Dialogue Social, en vue de mieux stabiliser le climat social.

A cet effet, nous rappelons au patronat et aux syndicats de travailleurs, que le HCDS s’ouvre à eux, dans le cadre d’une démarche préventive, prônée aujourd’hui par tous !

Le MEDS, votre organisation, s’illustre à longueur d’années par des initiatives hardies en faveur d’un dégel de l’environnement devant permettre aux opérateurs d’agir avec sérénité dans le respect des lois afin d’assurer une croissance inclusive gage d’une reprise, voire d’une embellie, dans la durée.

Je sais, pour vous côtoyer au quotidien, que cette perspective vous enchante. Au-delà de la symbolique, piloter une entreprise n’est pas une sinécure. Loin de là. Aux questions de fond que charrie la gestion s’ajoute la rareté d’une solidarité que le Meds du Président Mbagnick Diop érige en vertu cardinale et cultive dans les rapports entre membres pour résister aux assauts d’une conjoncture pas toujours souriante, il est vrai…

Nonobstant ces aléas, vous gardez des atouts pour peser, si bien que la présente Assemblée Générale vous servira de plateforme pour harmoniser vos positions sous la houlette de votre Président qui, faut-il le rappeler, détient un important portefeuille relationnel pour décanter des situations délicates. Proche du terrain et de ses équipes, le président du Meds incarne bien le Mouvement et sait donner du sens à sa vision tout en faisant entendre sa voix.

Vos propositions et vos suggestions sont bien accueillies dans les sphères du pouvoir qui vous sait gré de vos capacités d’anticipation et de vos incomparables aptitudes à susciter l’adhésion. Par la singularité de vos contributions, vous êtes parvenus à un positionnement clair qui vous distingue sans vous isoler du débat général sur les grandes questions qui agitent l’échiquier sociopolitique.

Les derniers évènements du MEDS sont là pour accréditer la centralité de votre organisation déjà identifiée comme un partenaire de choix dans les intenses transformations en cours par le biais du Plan Sénégal Emergent (PSE) et le PSE2A censés donner une impulsion nouvelle à notre économie en quête d’embellie.

Le Forum du 1er Emploi est perçue par les jeunes comme une bouffée d’oxygène, comme une plateforme où convergent tous les acteurs de l’économie réelle rompus aux offres de diversification dans un contexte d’expansion du numérique et de dématérialisation des échanges.

Les différentes instances de délibération du Meds préparent les membres aux enjeux du futur, notamment les synergies d’actions autour d’écosystèmes robustes devant permettre à tous d’innover et d’inventer.

Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Président,

Il s’agira donc pour vous de vous arrêter un instant pour jeter un regard discursif sur le bilan du MEDS et évaluer vos actions et leur impact sur les mutations économiques et financières du Sénégal en particulier et du monde en général.

Vos travaux qui sont ceux de la maturité et de l’affirmation, j’en suis sûr, offriront l’occasion de faire une rétrospective de votre parcours élogieux et de dessiner la trajectoire que vous entendez poursuivre pour l’avenir.

Cette trajectoire, fidèle à vos principes, sera sans doute marquée du sceau de l’engagement, de la responsabilité et de l’efficacité.

La mise en perspective du PAP2A ouvre un large spectre d’opportunités au Monde de l’entreprise, partenaire privilégié de la puissance publique dans l’exploration des gisements d’emplois et la consolidation de projets structurants, sources de nouveaux revenus et de nouveaux métiers répondant aux exigences conjoncturelles.

Face aux mutations en cours, la taille compte. Un tissu de PME est certes nécessaire pour entretenir la dynamique transformationnelle mais l’équilibre se joue quand des champions sortent du lot pour dominer des segments de marchés, même au prix d’une âpre concurrence sur fond de compétitivité.

il est désormais établi que le secteur privé et l’entreprise constituent les moteurs du développement de toute nation.

A cet égard, l’existence d’un secteur privé fort, inventif, dynamique demeure le principal vecteur des investissements et le socle de la création de richesses.

La génération massive d’emplois rémunérateurs, condition sine qua non de la victoire sur la pauvreté, n’est possible qu’avec la présence et l’engagement des décideurs économiques compétents, résolument tournés vers la modernité et maîtrisant les nouveaux outils de gestion et de management.

L’Etat, dans ce cadre, lui aussi a un rôle important à jouer pour créer les conditions idéales de l’émancipation de l’appareil de production et de services de notre pays.

Ce rôle est devenu aujourd’hui plus crucial et doit être plus efficace, car, comme vous le savez tous, le monde connait une globalisation totale, un libéralisme non contrôlé et une spéculation financière qui prend, de plus en plus, le pas sur l’économie réelle dans ce contexte post covid. Cette situation engendre des crises cycliques qui perturbent durablement l’ordre économique et social de notre planète.

La pandémie de la COVID 19 est un cas d’école.

Face à cette situation d’incertitudes, le Gouvernement du SENEGAL reste vigilant et innovant en mettant en place le PAP2A pour relancer et booster l’économie sénégalaise et soutenir durablement le secteur privé.

Nous serons à vos côtés pour vous permettre de faire face victorieusement aux obstacles engendrés par la crise de la COVID 19 qui a bouleversé l’économie mondiale.

Mesdames, Messieurs,

Vous devinez, naturellement, tout l’intérêt que nous portons à vos travaux. De ce fait les débats nourris qui sont attendus, permettront de comprendre les clés du succès et du dynamisme de votre Mouvement.

Permettez-moi de vous féliciter personnellement d’abord, pour votre dynamisme constant aux côté de l’exécutif et de toutes les institutions du pays, ce qui représente pour nous, un symbole de patriotisme économique et d’engagement pour l’entreprise locale.

La leçon que nous pouvons, d’ores et déjà, tirer du parcours du MEDS, c’est qu’avec le courage, la volonté et la détermination, aucun obstacle n’est insurmontable. Mieux, vous êtes outillés pour rédiger de belles pages d’histoire qui SERVIRONT DE BALISES aux générations à venir.

Vous comprenez aisément tout le sens de ma présence parmi vous et l’intérêt que je porte à vos travaux.

Les sillons tracés par le MEDS ne s’effaceront jamais.

Mesdames, Messieurs

Avant de conclure, mes félicitations vont au MEDS et à son Président, Mbagnick DIOP qui, de manière constante, font preuve d’imagination et de vision pour trouver des solutions aux nombreux questionnements de notre économie.

Le HCDS se tient à vos côtés et vous réitère sa volonté d’accompagner le secteur privé sénégalais, pour un environnement des affaires attractif et stable.

Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts qui constituent un gage de succès pour l’économie de notre pays.

Le MEDS que tout le monde suit avec intérêt s’est positionné comme une organisation porteuse d’espérances, ayant une grande capacité d’anticipation et un formidable dynamisme.

Monsieur le Président du MEDS par ma voix, recevez les félicitations et encouragements de l’ensemble des institutions étatiques.

Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts qui constituent un gage de succès pour l’économie de notre pays.

Sur ces mots, je déclare ouverte la 22e Session de l’Assemblée Générale du Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS.

VIVE L’ENTREPRISE SENEGALAISE…

Je vous remercie de votre aimable attention.