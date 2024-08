En visite au Mali: Ousmane Sonko fait une révélation : « Beaucoup d’erreurs ont été commises par les chefs d’Etat de la CEDEAO… »

Partager Facebook

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a effectué une visite à Bamako au Mali hier lundi 12 août 2024. Il a rencontré son homologue malien Choguel Maiga, et le président Assimi Goita. Au sortir de ces entrevues, le leader du Pastef a animé un point de presse, au cours duquel il a répondu à ceux qui lui reprochent de changer de discours une fois au pouvoir. Pour le chef de la Primature sénégalaise, une telle accusation est fausse.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s’est rendu au Mali pour la première fois depuis la victoire de son parti à la présidentielle en mars 2024. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques du Sénégal pour persuader le Mali, gouverné par une junte militaire, de réintégrer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Lors de sa rencontre avec le président intérimaire malien, Colonel Assimi Goïta, Ousmane Sonko a souligné l’importance de dépasser les divergences pour favoriser l’unité régionale. « Nous devons mettre les émotions de côté et travailler sur la base de préoccupations concrètes. Si nous sommes panafricanistes, chaque panafricaniste doit avoir pour seul objectif l’unité des Africains au-delà de nos différences », a déclaré le Premier ministre sénégalais.

« On ne sortira jamais une seule déclaration que j’avais faite avant… »

« Il ne sera jamais reproché. On ne sortira jamais une seule déclaration que j’avais faite avant et qui diffère des déclarations que je fais aujourd’hui », a-t-il déclaré, non sans ajouter qu’il a été on ne peut plus clair dès le début. « Quand nous avons commencé par prendre position sur ces questions, il n’y avait pas encore l’AES. Il y avait ce qu’il s’est passé dans chacun des pays aujourd’hui considérés comme membres de l’AES…Personne ne sortira un seul discours où moi en tant que président d’un parti (d’opposition) de l’époque, j’avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Nous n’avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle ou telle organisation », a soutenu Ousmane Sonko.

« On s’est beaucoup plus intéressé aux symptômes qu’aux causes réelles »

Il dit toutefois respecter le choix souverain des trois pays sahéliens de créer l’AES et de quitter ensuite la CEDEAO, « Nous sommes tous des pays souverains. Nous respectons le Mali dans ces choix, nous respectons le Burkina et je crois que nous comprenons puisqu’on a toujours dit et je l’ai rappelé bien après avoir été Premier ministre que beaucoup d’erreurs ont été commises par les chefs d’Etat de la CEDEAO et que souvent on s’est beaucoup plus intéressé aux symptômes qu’aux causes réelles. Ce qui nous a conduit à cela », a déclaré le Premier ministre sénégalais.