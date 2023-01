Encore du sang et du feu : des baraques incendiés, deux cas mortels de noyade

La série macabre se poursuit. Un nouveau décès a été enregistré dans l’accident de Kaffrine portant le bilan désormais à 41 morts.

Un autre cas de noyade a été signalé Kaolack. Après trois jours de recherches, le corps d’un adolescent a été repêché hier mercredi près de Koundam. Selon les témoins, il s’agit d’un élève âgé de 16 ans. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers et la police se sont présentés sur les lieux de la découverte. Après le constat d’usage, la dépouille mortelle a été acheminée à la morgue de l’hôpital de Kaolack.

Le corps sans vie d’une femme extrait d’un puits

Le corps sans vie d’une femme âgée de 32 ans a été extrait d’un puits mercredi, à Sète Diop, un village de la commune de Thiaré, dans le département de Kaolack (centre), a appris l’APS de source sécuritaire.

La dépouille de cette jeune dame, mariée et mère de trois enfants et originaire du village de Médina Ndawène (Thiaré) a été déposée à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs-pompiers de la 31ième Compagnie d’incendie et de secours.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, avait, avant dans la nuit du mardi à mercredi, escaladé le mur de clôture de leur maison, à l’insu des membres de sa famille, avant d’aller se jeter dans un puits.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame qui a plongé toute cette commune du Saloum dans la tristesse et la consternation.

A la zone de captage : Un incendie emporte des maisons en baraque