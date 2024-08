Enseignement Supérieur: Le SUDES/ESR gronde les autorités

Partager Facebook

La section enseignement supérieur et recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES/ESR) ‘’exhorte vivement les autorités compétentes à […] rétablir l’ordre et le respect des textes’’.

Quelques temps après la nomination du recteur de l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye, pour un nouveau mandat, la section enseignement supérieur et recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES/ESR) ‘’ appelle les autorités compétentes à rétablir l’ordre et le respect des textes’’.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction , ce comité se prononce sur le mandat du recteur de l’UCAD. ‘’Comment comprendre la reconduction tacite du recteur pour un autre mandat de trois (03) ans, une durée qui n’est nulle part mentionnée dans les textes en vigueur ?’’ s’interroge le syndicat. Le bureau national du SUDES/ESR tient à souligner que ‘’les textes qui régissent notre système universitaire ne sont pas des options soumises à l’interprétation individuelle mais des règles claires et impératives, qui garantissent la transparence, l’équité et la légitimité des mandats’’.

En guise de soutien à ses militants qui enseignent à l’UCAD, le syndicat ’exige le respect strict du cadre réglementaire en matière de renouvellement du mandat du recteur, afin de préserver l’intégrité de cette institution’’ universitaire. Sur ce, le SUDES argue que ‘’toutes les autres universités publiques sénégalaises, dont les recteurs ont été nommés dans les mêmes conditions que celui de l’UCAD en se conformant aux textes en vigueur. D’ailleurs, ces derniers informent que même des appels à candidatures ont été lancés en 2023 en vue de la désignation des recteurs des universités Iba-Der-Thiam de Thiès (ouest), Gaston-Berger de Saint-Louis (nord), Alioune-Diop de Bambey (centre), et, récemment, cette année, pour les universités Assane-Seck de Ziguinchor (sud) et Elhadj-Ibrahima-Niass de Kaolack (centre). Un cas valable aussi pour l’université numérique Cheikh-Hamidou-Kane, selon la section enseignement supérieur et recherche du SUDES.

Le syndicat dit être ‘’prêt à engager toutes les actions nécessaires pour soutenir la section UCAD dans cette lutte cruciale pour l’avenir de nos universités publiques’’.