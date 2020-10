Entre Kara et Macky, c’est fini

Fin de compagnonnage entre Serigne Modou Kara et Macky Sall. Ses disciples qui animaient une conférence, hier, aux Almadies, déclarent que leur guide s’oppose désormais au chef de l’Etat et à son régime. D’après Samba Kara Ndiaye, directeur de Cabinet spécial de Kara, «le général de Bamba n’est pas content de Macky parce ce dernier lui a tourné le dos ». Mr. Ndiaye ajoute que Macky Sall n’a pas accepté le projet social de Serigne Modou Kara. « Il a refusé de lui donner des terres cultivables pour le compte des jeunes du pays », révèle-t-il Embouchant la même trompette, Lamine Sène, Professeur d’université et coordinateur du Parti, clame que la cloche du mouvement ‘’Bamba Fepp’’ a sonné et que le parti rame vers la victoire. D’après lui, le PVD n’est pas simplement un parti à connotation religieuse, il s’étend à un projet social, à une idéologie politique qui est basée sur celle du Cheikh. « Le Parti de la Vérité et du Développement s’inspire des enseignements de Khadim Rassoul. Depuis l’indépendance nous avons été gouvernés par le socialisme et le libéralisme. Il est temps que cela change. Une nouvelle approche doit se faire et nous devons s’inspirer sur la pensée de cheikh Ahmadou pour pouvoir gouverner le monde», déclare l’universitaire Lamine Sène. L’universitaire M. Dionsone n’exclut pas le basculement du PVD dans l’opposition.