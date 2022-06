Entrepreneuriat: 5 lauréats honorés au concours de jeunes techniciens

Le gouvernement Sénégalais et l’organisation américaine « Corps de la Paix » ont procédé hier à la cérémonie de remise des prix du « Youth Tech Contest » ou Concours de jeunes techniciens qui promeut la créativité et l’innovation chez les entrepreneurs en herbe et mobilise les jeunes talents sénégalais dans la conception de nouveaux équipements et systèmes agroalimentaires.

Cette année qui coïncide avec la deuxième édition du concours de jeunes techniciens, initié par le Corps de la Paix vise à faire la promotion de la créativité de la jeunesse sénégalaise afin de relever l’un des plus grands défis du pays qu’est la sécurité alimentaire. A en croire Michael Raynor, Ambassadeur des États-Unis, ce concours lancé en 2019, vise à inspirer et à renforcer l’innovation des jeunes artisans dans le but de soutenir l’agrobusiness au Sénégal, de favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de développement durable, d’aider les jeunes à renforcer leurs compétences, leurs connaissances, et leur confiance afin qu’ils puissent contribuer à la croissance économique du Sénégal.

Présent en Afrique, particulièrement au Sénégal depuis quelques décennies, Peace Corps ou « Corps de la Paix » est une organisation qui apprend à vivre et à travailler dans les communautés sénégalaises, pour partager leur culture avec les Américains. Cette initiative qui vise à catalyser la création d’emplois et à générer des revenus pour les micros, petites, et moyennes entreprises, en permettant l’accès aux nouvelles technologies pour les producteurs agricoles sénégalais, a pour thème cette année, « Promouvoir le Génie Technologique des Jeunes pour Booster l’Agrobusiness », soutient notre objectif commun d’exploiter vos idées innovantes pour construire un meilleur avenir pour le Sénégal, argue l’ambassadeur.

Avant de terminer ses propos, il lance un appel à tous les partenaires pour qu’ensemble ils puissent soutenir ces jeunes talents dans la commercialisation de leurs technologies. Dans sa mission première, Peace Corps est une opportunité de service pour les acteurs du changement motivés de s’immerger dans une communauté à l’étranger, travaillant côte à côte avec les dirigeants locaux pour relever les défis les plus urgents des générations. Par ailleurs, les jeunes américains qui y travaillent sont des bénévoles qui vivent en communauté durant toute la durée de leur mission.

ASTOU MALL