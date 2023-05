ENTREPRENEURIAT / LOUGA : MARAMATA SYLLA REMPORTE LA PREMIERE EDITION DU  GRAND PRIX JUNIOR ENTREPRISE 

Maramata Sylla, propriétaire du Complexe avicole dénommé <<Ramata >>,a remporté le Grand Prix Junior Entreprise initié par le Conseil Départemental de Louga. Il a reçu ,hier, sa distinction des mains du président du Conseil Départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, lors du lancement de la première édition du Grand Prix Junior Entreprise au Centre Culturel de Louga.

Les deux autres lauréats ayant respectivement remporté le deuxième et troisième prix de ladite édition, Ibrahima Ndiaye Sow et Khady Ndiaye ,ont également reçu leurs distinctions lors de cette cérémonie. Amadou Mberry Sylla ,a indiqué que le président de la République était le parrain de la cérémonie tandis que la Ministre de la Formation Professionnelle, l’Apprentissage et de l’Insertion ,Mariama Sarr a été choisie comme marraine. « Ce choix s’explique par le fait que le président de la République » nous a instruit très tôt de nous rapprocher davantage des populations notamment des jeunes pour s’enquérir de leurs préoccupations afin de qu’on puisse mieux les accompagner « ,a-t-il dit. « C’est pourquoi nous avons décidé de lancer la première édition de ce Grand Prix Junior Entreprise pour accompagner les jeunes et les femmes, mais également les promouvoir et les inciter à se relancer dans l’entreprise.

L’Etat du Sénégal à la ferme volonté d’apporter les réponses pertinentes à la problématique de l’emploi en donnant aux apprenants, des compétences avec les besoins pour leur enrôlement massif dans les entreprises, en contribuant au faible taux de chômage des jeunes grâce aux nombreuses opportunités de travail et les bonnes conditions d’insertion qu’elle offre « ,a -t-il ajouté. Il a insisté sur « les nombreux efforts consentis par le chef de l’Etat, Macky Sall dans le secteur de l’Education, la Formation Professionnelle et l’insertion des jeunes qui n’est rien d’autre que l’expression de son attachement à la jeunesse Sénégalaise ».

Les trois lauréats ont respectivement salué « cette belle initiative « du Conseil départemental de Louga qui selon eux, » est venue à son heure parce qu’elle permet de promouvoir les entrepreneurs du département et leur permettre de bénéficier d’un accompagnement financier auprès des banques « .

SIDY THIAM ( Louga)