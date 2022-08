Entretien avec JEEBA: Le « troubadour » de l’amour

Si on ne le connaît pas, on connaît sa voix sur le son qui fait danser tout le Sénégal et au-delà ces jours d’été. Jeeba, son nom, est aussi mélodique que Loumou saf, donne un air enjoué aux vacances qui s’entament et seront dansantes. Artiste à la voix suave, Jeeba est un troubadour de l’amour qui s’assume et qui revendique un lyrisme bien pensé et une originalité bien acquise, du moins, escomptée. Chantre de l’afrombalakh, il se décline voix d’une voie musicale qui se veut message docte et son entrainant. A la page people de Rewmi, le jeune artiste se confie sur son art, sa conception du métier et ses projets d’une ambition prometteuse pour l’avenir de la zik galsen.

En peu de temps, vous avez su vous imposer. Vous avez un secret ?

C’est bel et bien normal je trouve ! Je suis un artiste différent des autres et ma musique est spéciale, mon style est nouveau et c’est l’aboutissement d’une vraie régularité. J’apprends tous les jours, ma musique évolue et le public comprend mon message et pour le coup, je trouve que c’est ça qui me permet d’être aussi constant.

« Guuy, Loumou Saf »…, autant de chansons qui cartonnent. Durs labeurs, talents, dons ?

C’est un peu de tout, j’ai envie de dire. Je fais toujours beaucoup de recherches, réfléchis en fonction de ce qui m’entoure et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle mes tubes sont toujours au-dessus du lot. Mis à part ça, il y a mon label Abadane Daiman qui derrière fait bien le job, oriente ma direction musicale et ma stratégie de sortie.

Parlant de « Lamou Saf », quel est le message derrière ?

Il y a d’abord cette envie profonde chez moi de rappeler toute la magnificence et la spécificité de la femme sénégalaise. Cette dernière n’est pas simplement belle, elle a plusieurs atouts, des facettes, pis elle a de quoi rendre chaque homme hors de lui. « Lamou Saff » est le symbole d’une société qui se passionne d’échanges sur l’intimité des couples, j’aime être le porte-parole de ses joies et déception quotidiennes.

Le thème de l’amour revient à chaque fois, est-ce à dire que Jeeba est l’ambassadeur de l’amour ?

Mais qui n’est pas ambassadeur de l’amour ? (s’interroge-t-il comme pour dire qu’au Sénégal; tout le monde aime quand ça parle d’amour). Je pense que nous sommes dans un pays où nous avons dû accepter certaines thématiques qui froissent un complexe dû à une identité culturelle assez masculine, généralement c’est les hommes qui s’indignent de cela. Mon ressenti c’est que l’amour c’est la vie ! Un artiste peut chanter ce qu’il veut, tant que ça plaît, ça ne nuit pas.

Du rap à l’Afrombalakh ! Une raison particulière ?

J’ai bien débuté avec le rap, mais ce n’est pas pour autant que je me définis comme étant un rappeur. Non ! Je suis Jeeba et ma musique se nomme : Afrombalakh. C’est ma musique et c’est la seule qui peut faire briller notre musique urbaine à l’international ( dit-il fièrement) .

Vos chansons sont très prisées sur le réseau social Tik-Tok…..

Oui Tik-Tok est un réseau social qui a fortement contribué à notre essor. Mais encore une fois, ma musique, sans Tik–Tok, aurait existé et c’est par ailleurs ce qui permet à cette plateforme de fournir du contenu à répétition.

Une explication du terme Afro-mbalakh

L’Afro-mbalax c’est tout simplement un mouvement musical foisonnant une musique urbaine et sénégalaise accompagné d’instruments empruntés au mbalax à l’afro et au rap. Une nouvelle ère est arrivée, celle d’une véritable transformation musicale, il ne s’agit plus d’une musique totalement ambiante et folklorique mais d’un son plus mélodique et harmonieux avec une écriture plus réfléchie et adaptée à un public plus connaisseur.

Vous avez récemment presté à la prestigieuse cérémonie des cauris d’or en tant que jeune, qu’est-ce que cela vous a fait de participer à un événement de cette dimension ?

Ça a été un immense plaisir pour moi ! C’est gratifiant de participer à une telle cérémonie, mais voir mon parrain, Mbagnick Diop, louer mon travail et encore plus gratifiant. Ce n’est qu’un début, on se donne rendez-vous pour les prochains Cauris d’or.

Des projets en vue ?

Oui évidemment, il y a mon premier album qui arrive avant la fin de l’année.

Nous sommes dans un contexte électoral, un message à vos fans ?

Votez dans la paix et le respect de l’autre.

Un dernier mot ?

Merci de m’avoir offert cette tribune et je donne rendez-vous aux mélomanes? Cette année sera celle de l’afro-mbalax par la grâce de Dieu.

ANNA THIAW