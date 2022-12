Equipe nationale : Aliou Cisse va rester jusqu’en 2024

Le sélectionneur des Lions de la Téranga réfléchirait à prendre congé des champions d’Afrique en titre. Le technicien de 46 ans qui sort d’une élimination en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, massacré par l’Angleterre (3-0), envisagerait de démissionner de son poste.

Des fédéraux avaient demandé son départ. Mais le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a tué le suspense. Me Augustin Senghor est formel : Aliou Cissé reste en poste. «Nous sommes dans un projet. Et (celui-ci) prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire (en 2024)», a justifié le patron du football sénégalais sur le plateau de la 2STV dans des propos repris par Record.

Le contrat de Aliou Cissé a été prolongé jusqu’en 2024 avant la Coupe du monde au Qatar. Son nouveau bail est assorti d’une revalorisation salariale de 50