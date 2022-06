Anvers 27/08/2012 Basket / Basket Belgian Lions-Albanie qualif euro 2013/ Ballon / PHOTO : BENOIT BOUCHEZ Copyright PHOTO NEWS 2012-PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS

Espagne : Un basketteur sénégalais escroque 1300 euros Un Sénégalais de 24 ans résidant à Valence, en Espagne, a été arrêté par la police nationale. Le soi-disant Basketteur professionnel, ayant de nombreux antécédents judiciaires, est poursuivi pour délit d’escroquerie de 1 300 euros en boissons dans un établissement de loisirs. Ce Sénégalais a de nombreux antécédents judiciaires, selon h50.es. Les faits se sont déroulés lundi, vers les coups de 6 heures. Ce, lorsque les agents ont été appelés dans une boîte de nuit du district valencien de Russafa, où apparemment le gérant du club retenait un client qui devait 1300 euros de boissons, dont 500 euros pour une bouteille de champagne et 800 euros pour une bouteille de vodka. C’est ainsi que les policiers, après s’être rendus sur les lieux, ont découvert qu’un client refusait depuis plusieurs heures le paiement de 1300 euros de boissons. Après enquête, les limiers espagnols ont également su que le mis en cause avait fait la même chose dans un autre établissement, laissant une dette de 1200 euros. Celui qui se fait passer pour un Basketteur professionnel s’est identifié en leur montrant l’image d’une carte d’identité qu’il portait sur son téléphone portable, dont la photographie était introuvable. Mais, les agents ont remarqué que la photo qui apparaissait sur son téléphone portable ne correspondait pas à sa carte d’identité. C’est ainsi qu’il s’est fait passer pour un basketteur professionnel international. Avant d’essayer de faire croire aux limiers qu’il jouit d’une solvabilité économique considérable. Il a même tenté de les convaincre en leur disant qu’il a effectué un virement pour payer la dette, exhortant les agents à vérifier son identité via Internet. En raison du nombre de contradictions et du manque de fiabilité du suspect, ainsi que de l’impossibilité de l’identifier, les agents ont décidé de l’emmener au poste de police pour l’identifier. Une fois parfaitement identifié, ils ont arrêté le Sénégalais en tant qu’auteur présumé d’un délit de fraude. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn