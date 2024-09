État actuel du pays, développement et migration irrégulière: Les promesses du PM Ousmane Sonko à Matam

Partager Facebook

Le Premier ministre était en déplacement, ce samedi, à Matam dans le cadre de la quatrième édition de la journée « Setal sunu reew » où il a révélé une adresse à la nation, dans les prochains jours, du Président de la République pour expliquer l’état dans lequel ils ont trouvé le pays. Ousmane Sonko a également invité, dans son message, les jeunes à rester au Sénégal avant de promettre, dans la foulée, la construction d’usine de transformation à Matam pour le décollage économique de la région.

Après Dakar et Saint-Louis, Matam a été l’hôte du Premier ministre, ce samedi, pour la quatrième édition de la journée d’investissement humain « Setal sunu reew ». Après un geste symbolique de nettoyage, Ousmane Sonko a tenu à s’adresser aux populations locales. En effet, le leader du parti Pastef a réitéré sa déclaration selon laquelle, ils ont hérité un pays en « ruine ». D’ailleurs, il a indiqué que Bassirou Diomaye Faye fera une déclaration allant dans ce sens à son retour de voyage. « Il nous faut poser des actes et les premiers actes que nous avons posés vont dans le sens d’un redressement, car nous avons trouvé un pays en ruine.

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’adressera à la nation dès son retour de voyage et il dira dans quel état, nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner des explications détaillées pour faire l’état des lieux », a-t-il déclaré. Dans la même dynamique, le Premier ministre révèle que le gouvernement mettra en place trois phases pour la transformation systémique du pays. Il s’agit d’une phase de redressement, une phase de décollage et une phase de stabilisation.

Sur un autre registre, le chef de gouvernement promet de faire décoller économiquement Matam en passant par les ressources naturelles dont dispose la région, notamment le phosphate. « Le potentiel de la région de Matam est encore vierge. Pour nous, il est hors de question que ce phosphate soit extrait du sous-sol et exporté de manière brute. Nous allons créer une chaîne de valeur complète de l’extraction à la transformation, et même à la distribution. Il faut pouvoir profiter de l’engrais pour booster l’agriculture au Fouta et partout au Sénégal », a-t-il fait savoir.

Dans la même veine, l’ancien maire de Ziguinchor explique que le nouveau régime ambitionne d’accroître la part de la contribution de Matam du PIB national en la faisant passer de 0,1% à 9%. Pour ce faire, Ousmane Sonko promet l’installation d’unités industrielles qui vont créer des milliers d’emplois et permettre la production d’un million de tonnes d’engrais, selon lui. C’est dans cette perspective qu’il a exhorté la jeunesse à stopper la migration irrégulière pour pouvoir aider le gouvernement à réaliser ses objectifs. « Restez ici et nous allons travailler ensemble ce pays. Je vous exhorte à faire bloc derrière le jeune Président que vous avez élu et son Premier ministre afin de voir ce que nous allons faire de ce pays. Votre place, c’est ici », a-t-il lancé comme message à l’endroit de la jeunesse.

Dans le même esprit, Ousmane Sonko donne rendez-vous aux jeunes en 2025 pour la mise en œuvre du « Projet » et soutient que chaque acte qui sera posé prendra en compte les sacrifices consentis par les jeunes pour l’accession de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.

Les dessous du discours du président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va s’adresser solennellement aux Sénégalais, dès son retour de Chine où il a participé au Sommet Chine-Afrique.

L’annonce a été faite par la chaîne nationale avant d’être confirmée par le premier ministre, Ousmane Sonko. Ce dernier a justement donné les grandes lignes de son discours à la Nation. « Le président va s’adresser à la Nation dès son retour. Et il dira aux Sénégalais l’état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner les explications détaillées. C’est important de faire cet état des lieux. Nous aurons une phase de redressement du pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation », a-t-il laissé lors du lancement de la 4e édition de la journée nationale « Sétal Sunu Rew ».

Pendant le séjour du président à Beijing, la tension politique est montée d’un cran, embrasée notamment par un bras de fer entre l’Exécutif et le Législatif (pouvoir et opposition) autour de plusieurs points (motion de censure, convocation d’une troisième session, calendrier de la tenue de la DPG et velléité de dissolution de l’Assemblée nationale). Le chef de l’État a également limogé les présidents du CESE et du HCCT depuis la Chine.