Examen du Bfem de 2026: 8766 candidats en lice dans l’académie de Louga

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A l’instar des académies du pays, Louga a démarré ce mardi 14 juillet l’examen du brevet de fin d’études moyennes pour la session de 2026. Ainsi, au total, l’académie de Louga enregistre un effectif global de 8766 candidats dont 5450 filles soit une légère baisse de 43 candidats par rapport en 2025. Les filles représentent cette année 61% contre 39% pour les garçons repartis dans 61 centres d’examen à travers les trois inspections de l’éducation et de la formation selon la répartition suivante : Louga ( 3932 candidats dont 2424 filles ) repartis dans 28 centres d’examen, Linguère (2680 candidats dont 1628 filles) repartis dans 19 centres d’examen, Kébémer ( 2154 candidats dont 1398 filles) repartis dans 14 centres d’examen.

S’agissant des absents, l’académie de Louga compte au total 155 repartis ainsi : l »ief de Louga ( 70), l’ ief de Linguère (53) et l »ief de Kébémer (32) soit un taux de présence académique de 98, 23% au grand bonheur de la communauté éducative.

Selon l’avis de presse de l’Académie de Louga, toutes les dispositions administratives, pédagogiques, sécuritaires et logistiques ont été prises afin de garantir un déroulement serein, régulier et transparent des épreuves sur l’ensemble du territoire académique.L’ avis de presse de l’Académie de Louga renseigne que les services de la dite structure ( IA de Louga), en collaboration avec les autorités administratives,les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité ainsi que les différents partenaires de l’école sont pleinement mobilisés pour assurer les meilleures conditions d’organisation de cet examen.A cet effet, l’académie de Louga invite les candidats à rejoindre leurs centres d’examen dans les délais indiqués sur leur convocation, munis de leur pièce d’identification et du matériel autorisé. De plus, les autorités académiques appellent également les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté éducative à accompagner les candidats dans un climat de sérénité, de discipline et de responsabilité, gage de la réussite de cette importante échéance scolaire.

Enfin, l’inspection d’académie de Louga dans son avis de presse, adresse ses encouragements à tous les candidats et leur souhaite plein succès aux épreuves du Bfem 2026.

Samba khary Ndiaye ( Linguère)