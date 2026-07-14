Touba (aussi) réclame la libération de Khadim Ba

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Hier, le président de l’association sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (ASCODEM) El Hadj Mbaye Ndiaye Sanoussi et des membres du Collectif « Aar Sunu Kom-Kom » ont été reçus à Touba par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké.

La délégation s’était rendue auprès du Khalife pour lui exposer le cas de Khadim Ba et implorer son intervention pour sa libération lui qui est en prison depuis presque 2 ans, malade et dont toutes les preuves disculpent. Les commerçants et délégués de marchés réclament la libération de leur président d’honneur Khadim Ba qui est un acteur majeur et sans bruit dans plusieurs secteurs de l’économie sénégalaise où il intervient tous les jours pour aider le secteur privé et public mais aussi venir en aide aux acteurs.

Après lui avoir expliqué la situation, le Khalife général des Mourides a indiqué qu’il était déjà au courant et qu’il suivait cette affaire de très près. Il leur a rassuré que d’ici peu, la situation se décantera et que ses prières accompagneront Khadim Ba. Des assurances et des prières qui ont satisfait la délégation.

Pavillon spécial : Serigne Mourtalla Falilou rend visite à Khadim Ba

Hier, le pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec a reçu une visite de taille. Serigne Mourtalla Falilou Mbacké était venu rendre visite à Khadim Ba, détenu malade en prison depuis près de 2 ans.

Le fils de Serigne Falilou Mbacké était porteur d’un message de réconfort, de soutien mais aussi de prières à l’endroit de Khadim Ba qu’il considère comme son fils.

Il est venu s’enquérir de son état de santé qui est jugé précaire mais aussi ses conditions de détention.

Il a appelé à sa libération et a formulé des prières pour lui en espérant une issue favorable dans les plus brefs délais.