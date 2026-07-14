« Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ? » : la story de Kalidou Koulibaly au lendemain de la conférence de presse de la FSF !

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Au lendemain de la conférence de presse de la Fédération sénégalaise de football (FSF), marquée par de nombreuses révélations sur les tensions internes qui secouent l’instance, Kalidou Koulibaly a encore réagi. Dans un message qui intervient quelques heures seulement après une conférence de presse où les règlements de comptes, les explications sur la gestion de la sélection nationale et les révélations sur le contrat de Pape Thiaw ont largement alimenté les débats, Koulibaly préfère recentrer le discours sur l’essentiel : l’intérêt supérieur du football sénégalais. « Ne gâchons pas des années de travail, de sacrifices et de progrès. Reprenons nos esprits et faisons les choix justes, dans l’intérêt du football sénégalais », écrit-il.

Le capitaine des Lions insiste également sur la responsabilité de chacun dans la situation actuelle, estimant que les conséquences dépassent le simple cadre sportif. « Les fautifs sont nombreux. À chacun de prendre ses responsabilités, avec lucidité et humilité. Car aujourd’hui, ce n’est pas seulement notre football qui en pâtit, c’est aussi l’image du Sénégal. »

Un passage qui fait écho au climat particulièrement tendu qui entoure actuellement le football sénégalais et dont les répercussions dépassent désormais les frontières du pays.

Enfin, Kalidou Koulibaly met en garde contre les conséquences d’une poursuite des divisions internes. « Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons pas progresser notre football… nous le ferons régresser. » Le message se conclut sur une note d’espoir : « Le Lion tombe parfois, mais le Lion se relève toujours. »

Sans désigner explicitement un responsable ni faire référence à la conférence de presse de la FSF, cette prise de parole, publiée quelques heures après les nombreux déballages intervenus devant la presse, apparaît comme un appel à l’apaisement, à la responsabilité collective et à la préservation de l’image du football sénégalais.