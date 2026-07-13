Le « Mouvement Essentiel » rejoint « Diomaye Président »

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Les ralliements au sein de la coalition Diomaye Président se multiplient. Le Mouvement Essentiel vient d’annoncer officiellement son adhésion à la majorité présidentielle. In extenso le communiqué.

Dans un contexte où le Sénégal traverse une période marquée par de nombreux défis économiques, sociaux et institutionnels, et où notre pays a plus que jamais besoin de l’engagement de tous ses fils et de toutes ses filles pour se redresser, le Mouvement Essentiel annonce officiellement son adhésion à la Coalition Diomaye Président.

Cette décision est motivée par notre volonté de contribuer, dans un esprit de responsabilité, de patriotisme et de dialogue, aux efforts de consolidation de la paix, de la stabilité et du développement de notre nation. Nous sommes convaincus que le rassemblement des forces vives constitue la meilleure voie pour relever les défis actuels et préserver les acquis démocratiques de notre pays.

Le Mouvement Essentiel, qui a longtemps évolué dans les rangs de l’opposition, est demeuré fidèle à sa vision d’un Sénégal prospère, juste, souverain et debout. Aujourd’hui, nous faisons le choix d’accompagner le Président de la République au sein de la Coalition Diomaye Président, dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Nous invitons l’ensemble de nos militants, sympathisants, ainsi que tous les citoyens attachés à l’avenir du Sénégal, à rejoindre cette dynamique de rassemblement afin de bâtir, ensemble, un Sénégal plus fort, plus uni et résolument tourné vers le progrès.

Fait à Dakar, le 12 juillet 2026

Le Mouvement Essentiel