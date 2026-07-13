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Linguère: L’APR sonne la mobilisation

13 juillet 2026 Actualité

 

Prévu ce lundi 13 juillet 2026 , l’alliance pour la République du département de Linguère tient un panel politique à Dealy. Toujours fidèle à la vision du Président Macky Sall, sous l’impulsion de Bassirou Ka, responsable politique de l’alliance pour la République ( APR) à Dahra, le département de Linguère , à travers d’un grand panel, s’apprête à vivre ce lundi un tournant majeur de son animation politique .En effet, selon Bassirou Ka, cette retrouvaille des apéristes, marque le lancement officiel du programme du parti de Macky Sall dans le Djoloff. Poursuivant, Bassirou Ka << le Djoloff avec Macky Sall : consolider pour reconquérir, unir pour mieux rétablir >>

Placé sous le haut parrainage de l’honorable député Farba Ngom, d’après Bassirou Ka, cet événement de grande envergure vise à fédérer les forces vives du département de Linguère .

S’agissant du programm << bilan et perspectives au menu >> dixit Bassirou Ka . Ces deux thématiques précitées , à en croire le responsable politique de l’apr à Dahra, permettront d’ abord de revenir sur les transformations structurelles ( PUDC, hydraulique, électrification, pistes de production, les secteurs de l’élevage et de l’agriculture). De plus des communications s’articuleront autour de l’impact social des bourses de sécurité familiale et de la couverture maladie universelle .. Enfin le point non moins important ( la jeunesse comme moteur de redynamisation marquée par un appel à l’action axé sur la loyauté, les valeurs républicaines et le contact humain direct .

 

La manifestation politique verra la participation exceptionnelle de figures emblématiques du département de Linguère notamment des maires, des anciens députés.

Samba khary Ndiaye ( Linguère)

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