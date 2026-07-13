Partouze entre homos à Thiès : nouvelles révélations de l’enquête

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Libération, qui a levé le lièvre la semaine dernière, est revenue dans son édition de ce lundi avec de nouvelles révélations dans l’affaire de la soirée de partouze entre homosexuels interrompue par des éléments du commissariat central de Thiès. Les faits remontent au 4 juillet et avaient pour cadre Nguinth, un quartier thiessois.

L’enquête a conduit à l’arrestation de M. K. Ndiaye alias «Joe», O. Ndao, M. Kanté et B. T. Diop, poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, prostitution en ligne, détention et usage de drogue, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, usurpation d’identité et escroquerie.

Libération informe que lors de l’audition des mis en cause, B. T. Diop et O. Ndao ont reconnu les contacts, via les réseaux sociaux, avec leurs co-accusés, mais rejeté les actes contre-nature.

Pour leur part, Joe et Kanté ont en revanche admis les faits, précisant, selon le journal, avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels. Pire, pointe la même source, ces derniers sont porteurs du VIH/Sida. Et contrairement au premier, qui a déclaré être au courant de son statut sérologique depuis 2015 et sous antirétroviraux, le second ne savait pas qu’il était affecté.

Les examens médicaux ayant suivi son arrestation ont révélé sa maladie alors qu’il entretenait des relations sexuelles aussi bien avec des hommes qu’avec des femmes. Le journal renseigne d’ailleurs que des relations intimes entre Kanté et une dame, dont l’identité n’est pas révélée, est né un enfant.

«Les investigations ont permis d’identifier plusieurs individus porteurs du VIH pratiquant des actes contre-nature dans le cercle de M. Kanté, continuant ainsi de transmettre le virus volontairement ou non. L’enquête se poursuit», conclut le quotidien d’information.