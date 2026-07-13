Paris : Farba Ngom, pour des raisons médicales, séjourne à l’hôpital American de Neuilly-Sur-Seine

Au Sénégal, la Cour suprême a ordonné, le 28 avril 2026, la libération de Farba Ngom, député-maire proche de l’ancien chef de l’État Macky Sall. La haute juridiction, qui statue en dernier ressort, confirme ainsi l’ordonnance de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui avait déjà tranché en janvier dernier en faveur d’une libération provisoire de Mouhamadou Ngom, dit Farba.

Si son «état de santé fragile» défendu par ses avocats avait milité pour cette décision judicaire, dans son édition de ce lundi 13 juillet, le quotidien L’Observateur révèle que pour des raisons de santé, l’homme politique séjourne actuellement à l’hôpital Américain de Neuilly-Sur-Seine de Paris.

Toujours selon le journal, sa sortie du territoire s’est faite dans un cadre judiciaire rigoureusement encadré. Le Juge d’instruction, après en avoir informé le Parquet financier, lui accordé une autorisation de sortie du territoire pour raisons médicales. En quittant Dakar, Farba Ngom a d’abord «effectué une halte à Fès, au Maroc, où il s’est recueilli au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, haut lieu spirituel de la confrérie Tidiane, avant de regagner Paris, où il séjourne depuis le jeudi dernier».

Poursuivi pour des faits de « blanchiment de capitaux », Farba Ngom avait passé 14 mois en détention (425 jours). Le montant en cause est estimé à environ 91 milliards FCFA. Il a toujours nié les faits et dénoncé «un acharnement politique».