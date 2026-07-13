Sénégal : «Nous avons un président marionnette et facilement manipulable», déplore Ousmane Sonko

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Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko a participé à l’inauguration du siège du parti Pastef (majorité parlementaire) dans la ville de Touba, à 194 km à l’est de Dakar. Il a profité de l’occasion pour critiquer sévèrement, encore une fois, le chef d’Etat Diomaye Faye, qu’il accuse d’être «une marionnette et facilement manipulable», selon des propos rapportés par le quotidien Les Echos.

«Que Dieu nous préserve d’un président frileux. C’est une catastrophe. C’est quelqu’un qui se laisse facilement manipuler. Il se laisse influencer par des hommes politiques de la dernière heure. Même l’opposition le manipule en lui faisant croire qu’il déteint les forces défense et de sécurité et qu’il a la possibilité de d’obtenir un second mandat», a dit Sonko.

Alors qu’il a soutenu la candidature de l’actuel chef d’Etat lors de la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko assure qu’avec «le recul», il se «rend compte qu’il (Diomaye) travaillait en coulisses pour créer son parti dans le parti». Avant d’ajouter : «C’est à cela qu’il s’employait lorsqu’il occupait le poste de Secrétaire général et de coordonateur des cadres. Une fois devenu président s’est cru tout permis et pensait récupérer la majorité des cadres lorsqu’il s’est séparé de moi. Malheureusement pour lui, personne ne l’a suivi», a-t-il dit.