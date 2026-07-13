Indemnité de licenciement : Pape Thiaw doit toucher 240 millions FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur du Sénégal. Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a mis fin à ses fonctions, invitant le président de l’instance, Abdoulaye Fall, à notifier la décision à l’intéressé. Le technicien de 45 ans paie ainsi l’échec au Mondial de la sélection sénégalaise, éliminée en seizième de finale. Il pourra cependant se consoler avec une indemnité de licenciement de 240 millions de francs CFA.

Si l’on se fie aux révélations du président de la commission Communication de la FSF, Bacary Cissé, dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur, ce montant représente huit mois du salaire de Pape Thiaw (30 millions net par mois) au moment de son limogeage. Ce niveau d’indemnisation figure parmi les clauses du contrat du désormais ex-patron des Lions, signé au forceps à trois heures de Sénégal-Norvège (2-3), selon le responsable fédéral.