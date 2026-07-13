Al Aminou Lo tance Ousmane Sonko : « Gatt xèl weessu wul… »

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Quelques heures après la conférence de Ousmane Sonko à Touba, le Premier ministre a réagi. Égratigné par son prédécesseur et leader de Pastef, qui a annoncé une série de motions de censure pour contrecarrer l’actuel gouvernement, Al Aminou Lo a répliqué sur les réseaux sociaux.

Sur X, le chef du Gouvernement a envoyé une pique à peine déguisée à Ousmane Sonko. « Patriotisme : « Chercher à faire du PATRIOTISME le monopole d’un seul camp revient, précisément, à le trahir. » « Gatt xèl weessu wul diapp né beugg sa reew, yaw rek yaako lamboo def ko farata » », écrit le Premier ministre.

Pour rappel, lors de sa conférence après l’inauguration du siège de Pastef – Touba, Ousmane Sonko a fait des révélations sur l’actuel Premier ministre. « Selon des renseignements qui m’ont été rapportés, Al Amine Lô aurait déclaré, lors d’une réunion confidentielle, que sa priorité est désormais l’amélioration du climat des affaires. Ce qui signifie une volonté de répondre aux attentes des investisseurs et partenaires économiques occidentaux », a déclaré le leader de Pastef. Pour lui, cette posture du Premier ministre El Aminou Lo est similaire à du sabotage, annonçant une série de motions de censure pour le bloquer à l’Assemblée nationale.