Magal de Touba : Le Comité d’organisation dévoile son programme

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Le comité d’organisation du grand a procédé au lentement de ses activités ce 11 juillet 2026 à Touba. La rencontre était présidée par Serigne Bassirou Abdou khadre président du comité et porte-parole du khalif général Cheikh Mouhamadou Mountakha.

Les activités vont porter sur l’organisation de conférences, panels, tables rondes et débats télévisés. « les Assises Scientifiques du Magal » qui auront lieu les 25,26 et 27 Juillet constitueront la grande innovation de l’édition 2026/1448. Une vingtaine de pays sont attendus.

Les activités de récital de saint Coran, de Khassaide, les expositions seront aussi au menu. Une centaine de délégations de familles religieuses sera présente.

Le comité a mis sur pied cette la charte d’éthique et de couverture médiatique pour réguler et éviter les dérapages liés à la recherche du buzz et à la désinformation. Cette charte va engager tous ceux qui vont couvrir ou diffuser des contenus liés au magal.

Le comité organisera aussi un forum sur la santé One Helth avec d’éminents spécialistes.

Les résultats de deux études seront dévoilés. Une sur l’impact économique du magal et une autre sur l’emploi des jeunes à Touba.