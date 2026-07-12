Equipe nationale : Pape Thiaw viré

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Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a procédé à un changement inattendu en remerciant Pape Thiaw de ses fonctions. Cette décision, prise après l’élimination des Lions face à la Belgique, reflète la déception croissante des supporters et des observateurs du football sénégalais.