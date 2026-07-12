Equipe Nationale : La FSF se sépare de Pape Thiaw et du staff technique des Lions

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Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal. Au terme de sa réunion d’urgence ce samedi, le Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football a acté la rupture du contrat du technicien, un peu plus d’une semaine après l’élimination au Mondial, d’après des sources au sein de l’instance. L’ensemble du staff technique est également remercié.

Douze jours après une triste fin de Coupe du Monde, à l’image de l’ensemble de la campagne d’ailleurs, le couperet est tombé. Fortement décrié pendant la compétition en Amérique du Nord, Pape Thiaw ne survivra pas à l’élimination des Lions et cette défaite renversante contre la Belgique (2-3) en seizièmes de finale du Mondial 2026. En effet, le Comité exécutif de la FSF, qui s’est réunie ce samedi, a, de sources internes, décidé de montrer la porte au technicien de 45 ans.

L’ancien entraîneur de Niarry-Tally avait été nommé officiellement sélectionneur principal en décembre 2024, après avoir assuré l’interim suite au limogeage d’Aliou Cissé. Pape Thiaw a su redresser la barre en permettant au Sénégal d’aller remporter sa deuxième CAN au Maroc, en janvier 2026. Mais la barre était beaucoup trop haute à la Coupe du Monde. Son staff technique n’a pas également survenu à cet échec, puisque la Fédération a décidé de se séparer de celui-ci.