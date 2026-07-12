Ousmane Sonko, le président de Pastef, est à Touba. Il a commencé sa tournée par une visite de courtoisie à Daarou Rahmane, auprès de Serigne Ismaïla Diouf

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Il a été accueilli par le Khalife Cheikh Ameth Sow.

Ousmane Sonko a profité de la tournée dans la zone pour présenter ses condoléances suite au drame qui a emporté quatre enfants au début du mois de juillet.

Toujours dans le cadre de ce déplacement, Ousmane s’est rendu tour à tour à Darou Nahim et Taïba Thiékène pour présenter ses condoléances aux familles de Cheikh Bara Guèye, défunt maire de Darou Nahim, et de Bada Seck, défunt maire de Taïba Thiékène.

A Touba, le leader de Pastef doit aussi procéder à l’inauguration de la permanence de son parti.