Abdoulaye Fall, explique les retards de retour de certains joueurs des Lions après la Coupe du monde 2026

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Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 13 juillet, il a indiqué que cette situation était liée à des difficultés administratives et bancaires ayant retardé la mise en place du vol spécial affrété pour le retour de la sélection.

« Je pense qu’il y a eu quand même quelques soucis dans le cadre de l’affrètement du vol spécial. La société qui était chargée de faire le vol a eu des soucis sur les transactions avec les États-Unis. Les banques avaient des problèmes pour faire valider la transaction », a expliqué Abdoulaye Fall.

Le président de la FSF a précisé qu’il n’avait pas été immédiatement informé de ces difficultés, la gestion du dossier relevant des ministères concernés. « Moi, je n’étais pas au courant parce que ce sont les ministères qui étaient à la manœuvre. Après, j’ai demandé des explications. On m’a expliqué les raisons de ces difficultés et j’ai demandé qu’on m’envoie les ordres de virement déposés au niveau des banques. »

Face à cette situation, Abdoulaye Fall affirme avoir sollicité l’intervention du Premier ministre. « C’est là où j’ai pris contact avec monsieur le Premier ministre, que je remercie vraiment pour son assistance. Il est un ancien de la Banque centrale. Il a appelé le directeur national et ils ont tout fait pour que les banques puissent exécuter les virements afin de fournir la preuve de paiement aux sociétés qui gèrent les avions. »

Selon lui, plusieurs facteurs ont ensuite compliqué la situation. « Avec le décalage horaire, c’était un peu compliqué. Il fallait attendre le lendemain et, aux États-Unis, c’était l’Independence Day. Les gens ne travaillaient pas. Après, c’était le dimanche. C’était une situation un peu particulière qui a fait qu’on ne pouvait pas positionner le vol automatiquement. »