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Abdoulaye Fall, explique les retards de retour de certains joueurs des Lions après la Coupe du monde 2026

13 juillet 2026 Actualité

 

Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 13 juillet, il a indiqué que cette situation était liée à des difficultés administratives et bancaires ayant retardé la mise en place du vol spécial affrété pour le retour de la sélection.

 

« Je pense qu’il y a eu quand même quelques soucis dans le cadre de l’affrètement du vol spécial. La société qui était chargée de faire le vol a eu des soucis sur les transactions avec les États-Unis. Les banques avaient des problèmes pour faire valider la transaction », a expliqué Abdoulaye Fall.

 

Le président de la FSF a précisé qu’il n’avait pas été immédiatement informé de ces difficultés, la gestion du dossier relevant des ministères concernés. « Moi, je n’étais pas au courant parce que ce sont les ministères qui étaient à la manœuvre. Après, j’ai demandé des explications. On m’a expliqué les raisons de ces difficultés et j’ai demandé qu’on m’envoie les ordres de virement déposés au niveau des banques. »

 

Face à cette situation, Abdoulaye Fall affirme avoir sollicité l’intervention du Premier ministre. « C’est là où j’ai pris contact avec monsieur le Premier ministre, que je remercie vraiment pour son assistance. Il est un ancien de la Banque centrale. Il a appelé le directeur national et ils ont tout fait pour que les banques puissent exécuter les virements afin de fournir la preuve de paiement aux sociétés qui gèrent les avions. »

 

Selon lui, plusieurs facteurs ont ensuite compliqué la situation. « Avec le décalage horaire, c’était un peu compliqué. Il fallait attendre le lendemain et, aux États-Unis, c’était l’Independence Day. Les gens ne travaillaient pas. Après, c’était le dimanche. C’était une situation un peu particulière qui a fait qu’on ne pouvait pas positionner le vol automatiquement. »

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