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Trafic de drogues: Une mule handicapée moteur tombe à Karang avec de l’ecstasy dans la prothèse de jambe 

13 juillet 2026 Actualité

 

La Brigade commerciale des Douanes de Karang, relevant de la Subdivision de Fatick, Direction régionale du Centre a mis la main sur 1590 pilules d’ecstasy..La drogue etait dissimulée dans le prothèse de jambe du handicap moteur.

Le subterfuge a été éventré ce 12 juillet 2026 aux environs de 2heures du matin. La mule était à bord d’un véhicule de transport en commun en provenance d’un pays limitrophe.

Ce modus operandi atypique témoigne de la détermination des organisations criminelles à entretenir le trafic illicite sous toutes ses formes. Mais c’était sans compter sur la vigilance des agents des Douanes.

Le prévenu est placé en garde à vue en attendant son déferrement au Tribunal de Grande Instance de Fatick.

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