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Ousmane Diagne

L’ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne nommé président du Conseil constitutionnel par le chef de l’État

13 juillet 2026 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé par décret n° 2026 – 1318 du 13 juillet 2026, Monsieur Ousmane Diagne, membre et Président du Conseil

Constitutionnel. Le nouveau président de la haute juridiction remplace à ce poste « Feu Monsieur Mamadou Badio Camara ». L’annonce officielle a été faite à travers un communiqué signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.

Le nouveau promu possède un parcours marqué par de hautes responsabilités au sein de l’appareil judiciaire sénégalais. Magistrat de profession, Monsieur Ousmane Diagne a notamment occupé les fonctions de « Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, de Premier Avocat général près la Cour suprême et de Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

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