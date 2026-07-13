« DR Fédior est titulaire d’un DES en Médecine et Biologie du Sport délivré par la Faculté de médecine de l’UCAD »

L’Association Sénégalaise de Médecine du Sport (ASMS) a réagi aux propos tenus à l’encontre du Dr Abderahmane Fédiore lors de la conférence de presse du président de la FSF, ce lundi 13 juillet 2026 au stade Léopold Sédar Senghor.

Dans son communiqué, l’ASMS apporte son soutien total au Dr Fédiore et rappelle son parcours :

Titulaire d’un DES en Médecine et Biologie du Sport délivré par la Faculté de médecine de l’UCAD ;

Médecin-chef de l’équipe nationale A du Sénégal depuis 2017 ;

Participation à plus de cinq Coupes d’Afrique des Nations (Gabon, Égypte, Cameroun, Côte d’Ivoire et Maroc) ;

Participation à trois Coupes du monde (Russie, Qatar et 2026 aux États-Unis/Canada/Mexique) ;

Ancien médecin-chef du département de kinésithérapie de l’hôpital de Fann ;

Médecin de plusieurs clubs de football, de handball et de cyclisme ;

Officier médical CAF et FIFA depuis plusieurs années, ayant coordonné médicalement de nombreuses compétitions internationales.