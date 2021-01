Explosion à Madrid: Au moins 3 morts

Une très forte explosion apparemment due à une fuite de gaz a détruit, mercredi 20 janvier, un immeuble du centre de Madrid, faisant au moins trois morts et plusieurs blessés, tandis qu’une personne est portée disparue, selon un bilan officiel provisoire.

« Il y a trois morts et un disparu », a déclaré à la Télévision nationale espagnole (TVE) le délégué du gouvernement central pour la région de Madrid, José Manuel Franco. Il n’a pas précisé le nombre de blessés, mais a dit que l’un d’entre eux était dans un état « grave ».

L’explosion, dont tous les témoins ont souligné la puissance, a détruit un immeuble situé au numéro 98 de la rue de Tolède (calle de Toledo), en plein centre-ville. « Il semble qu’il y ait eu une explosion de gaz », a déclaré à la presse le maire de la capitale espagnole, José Luis Martínez Almeida, près du lieu du drame, faisant état d’informations « préliminaires ».

Six étages soufflés

Six étages du bâtiment ont été soufflés par l’explosion, selon l’un des correspondants de l’Agence France-Presse sur place. L’immeuble, d’où s’échappait de la fumée et dont la façade était détruite, jouxte une résidence pour personnes âgées et est proche d’un établissement scolaire. « Je n’ai jamais entendu un bruit aussi fort », a commenté Lorenzo Fomento, 43 ans, un vendeur de nationalité italienne travaillant dans le quartier.