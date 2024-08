Explosion du nombre d’infections: Le Mpox va-t-il déclencher une nouvelle pandémie ?

Partager Facebook

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les épidémies de Mpox (variole du singe) en cours au Congo et ailleurs en Afrique constituaient une urgence mondiale, nécessitant une action urgente pour freiner la transmission du virus. La Suède a depuis annoncé avoir découvert le premier cas d’une nouvelle forme de Mpox observée auparavant uniquement en Afrique chez un voyageur, tandis que d’autres autorités sanitaires européennes ont averti que d’autres cas importés étaient probables.

Cela semble hautement improbable. Les pandémies, y compris les plus récentes de grippe porcine et de COVID-19, sont généralement déclenchées par des virus aéroportés qui se propagent rapidement, y compris par des personnes qui ne présentent pas de symptômes.

Le Mpox, également connu sous le nom de variole du singe, se transmet principalement par contact peau à peau étroit avec des personnes infectées ou par leurs vêtements ou draps souillés. Il provoque souvent des lésions cutanées visibles qui peuvent rendre les personnes moins susceptibles d’être en contact étroit avec d’autres personnes.

Pour rester en sécurité, les experts conseillent d’éviter tout contact physique étroit avec une personne présentant des lésions ressemblant à du Mpox, de ne pas partager ses ustensiles, ses vêtements ou ses draps et de maintenir une bonne hygiène comme le lavage régulier des mains. Vendredi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que davantage de cas importés de mpox en provenance d’Afrique étaient « hautement probables », mais que les risques d’épidémies locales en Europe étaient très faibles. Les scientifiques affirment que le risque pour la population générale des pays sans épidémies de mpox en cours est faible.

Différence entre Mpox et COVID-19 ?

Le mpox se propage très lentement contrairement au coronavirus. Peu de temps après l’identification du coronavirus en Chine, le nombre de cas a augmenté de façon exponentielle, passant de plusieurs centaines à plusieurs milliers ; en une seule semaine de janvier, le nombre de cas a plus que décuplé.

En mars 2020, lorsque l’OMS a décrit le COVID-19 comme une pandémie, il y avait plus de 126 000 infections et 4 600 décès, soit environ trois mois après la première identification du coronavirus.

En revanche, il a fallu attendre 2022 pour que les cas de mpox atteignent près de 100 000 infections dans le monde, avec environ 200 décès, selon l’OMS.Il y a Il n’existe pas de vaccins et de traitements disponibles contre le mpox, contrairement aux premiers jours de la pandémie de COVID-19. « Nous avons ce qu’il faut pour arrêter le mpox », a déclaré le Dr Chris Beyrer, directeur du Global Health Institute de l’Université Duke. « Ce n’est pas la même situation que celle à laquelle nous étions confrontés pendant la COVID, lorsqu’il n’y avait ni vaccin ni antiviraux. »

On ne sait pas. L’épidémie de mpox de 2022 dans plus de 70 pays a été ralentie en quelques mois, en grande partie grâce aux programmes de vaccination et aux médicaments mis à disposition des populations à risque dans les pays riches.

À l’heure actuelle, la majorité des cas de mpox se trouvent en Afrique – et 96 % de ces cas et décès se produisent au Congo, l’un des pays les plus pauvres du monde dont le système de santé s’est en grande partie effondré sous la pression de la malnutrition, du choléra et de la rougeole. Bien que les responsables congolais aient demandé 4 millions de vaccins aux donateurs, ils n’en ont toujours pas reçu. Malgré la déclaration de l’OMS sur le Mpox comme une urgence mondiale en 2022, l’Afrique n’a pratiquement pas reçu de vaccins ou de traitements.