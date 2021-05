FA Cup 2021 : Edouard Mendy en quête de son tout premier titre

Le portier sénégalais Edouard Mendy prépare avec son équipe le match de FA Cup qui aura lieu ce samedi après-midi. Le joueur espère pouvoir remporter un premier titre depuis le début de sa carrière.

Alors qu’il a quitté le Stade Rennais en septembre 2020 pour déposer ses baluchons à Londres du côté du Stamford Bride, Edouard Mendy espère aujourd’hui soulever son tout premier trophée avec Chelsea, le tout premier trophée dans sa carrière de footballeur. Lui qui n’a remporté que le Championnat de deuxième division de France avec le Stade de Reims en 2018.

Au Stade de Wembley ce samedi après-midi, Chelsea et Leicester s’affronteront pour la finale de FA Cup. Et même s’il semble que l’international sénégalais pourrait ne pas être titulaire et pourrait ne pas disputer le moindre match dans la compétition cette saison – Kepa Arrizabalaga étant le titulaire en FA Cup – un titre pour les Blues rentrerait dans son palmarès encore néant.