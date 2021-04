FACE A LA PRESSE: ME SIDIKI KABA CONFIRME LA LEGITIMITE DE MACKY SALL ET ANNONCE DES MESURES

Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a annoncé, jeudi, la mise en place d’une “commission indépendante et impartiale” pour faire la lumière sur les émeutes qui ont secoué le pays début mars, après la garde à vue pour troubles à l’ordre public de l’opposant Ousmane Sonko.

Le but visé est de “rétablir la vérité et situer les responsabilités afin de permettre à l’Etat de tirer toutes les conséquences de droit sur les événements douloureux ayants occasionnés plusieurs morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels”. Selon le ministre des Forces armées, il importe pour le gouvernement, à travers cette démarche, d’”éclairer de manière objective, l’opinion nationale et internationale sur ces violences inédites qui ont secoué le Sénégal et dont l’entière responsabilité est imputée, selon des rumeurs entendues, à l’Etat”.