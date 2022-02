Fatma Samoura rejoint la FIA

Le Sénat, l’instance dirigeante de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a nommé la Sénégalaise, Fatma Samoura, Secrétaire générale de la Fifa, parmi les quatre nouveaux membres indépendants de son Comité de gestion.

’’Le Sénat de la Fédération internationale de l’Automobile (FIA), réuni le 17 février à Paris, a nommé quatre nouveaux membres proposés par le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem’’, indique la structure sur son site Internet.

La FIA ’’utilisera l’expérience de Fatma Samoura en matière de réforme, de bonne gouvernance, d’encouragement de la diversité et de l’égalité des sexes’’, informe la même source, soulignant que ’’le Sénat de la FIA s’occupe de la gestion et de la politique générale de la fédération’’.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a salué aussi la SG de la FIFA qui, selon lui, dispose d’’’une grande ’’expérience dans le football mondial et une carrière exceptionnelle en tant qu’humanitaire de l’ONU’’.

Après 21 ans d’expérience de haut niveau avec le Programme alimentaire mondial et d’autres programmes des Nations Unies en Afrique, en Amérique centrale, en Asie centrale et occidentale et en Europe, la Sénégalaise est devenue en 2016 la première Africaine et femme de l’histoire de l’organisation à occuper le poste de Secrétaire générale de la FIFA.

Outre Fatma Samoura, trois autres personnalités du monde de l’automobile vont siéger au Sénat de la FIA. Il s’agit du Japonais Akio Toyoda, du constructeur automobile Toyota, du Britannique Ben Cussons et du Sud-africain Anton Roux.