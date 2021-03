Fatou tue son nouveau-né et l’enferme dans une valise

5 ans de réclusion criminelle, c’est le verdict rendu, hier, par les juges de la chambre criminelle de Dakar contre l’accusée Fatou Ndiaye. Elle a été poursuivie pour infanticide. S’agissant des faits, la mise en cause avait quitté son village pour rallier la capitale sénégalaise. Agée seulement de 19 ans, elle avait fait la connaissance d’un messier avec qui elle a finalement entretenu une relation amoureuse. Malheureusement, elle est tombée enceinte et son copain a refusé la paternité. Prise de panique et pour éviter d’être la risée du quartier, elle a décidé de mettre fin aux jours de son nouveau-né. Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2017, elle avait des contractions de 21h jusqu’à 23h. Ses voisines alertées par les cris de douleur se sont rapprochées d’elle pour en savoir beaucoup plus. Mais, elle leur a confié tout simplement qu’elle avait un mal de dent. Lorsque ces dernières sont retournées se coucher, Fatou Ndiaye est montée à leur insu sur la terrasse où elle a accouché. Par la suite, elle a étranglé son nouveau-né qu’elle a enveloppé d’un tissu avant de mettre le cadavre dans une valise qu’elle a pris le soin de fermer. Faible après son acte, elle est tombée violemment dans les toilettes. En plus de cela, elle avait un écoulement vaginal. Sommairement interrogée par ses voisines, Fatou Ndiaye qui se trouvait dans l’incapacité de leur montrer le fœtus a allégué une fausse couche. Devant les limiers, elle a fini par donner une version arguant avoir jeté le bébé dans la fosse septique alors que les investigations ont montré que celle-ci était étroite. Soumise au feu roulant des questions, elle leur a indiqué l’endroit où elle avait caché le nourrisson. Toujours dans ses déclarations, Fatou Ndiaye a déclaré avoir accouché d’un mort-né. Ce que les enquêteurs n’ont pas cru. Inculpée pour infanticide, elle a fait face hier au juge de la Chambre criminelle de Dakar où elle a persisté à nier. «J’ai certes caché ma grossesse et mis le nouveau-né dans une valise. Mais, je ne l’ai pas tué puisque je n’en suis pas capable. Je ne l’ai pas étranglé. Je l’ai juste mis dans la valise pendant des heures», a raconté cette accusée qui a déjà fait 4 ans de détention préventive. Le certificat de genre de mort a conclu à la mort du bébé par strangulation. Invité à faire son réquisitoire, le parquetier a requis 5 ans de réclusion criminelle. En rendant sa décision, les juges ont suivi le parquetier dans son réquisitoire.