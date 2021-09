Faux passeports diplomatiques : Les aveux accablants de Condé

Le Guinéen enfonce davantage les députés de Benno Bokk Yakaar, Boubacar Biaye et Mamadou Sall cités dans l’affaire des passeports diplomatiques. Le mis en cause a confié aux enquêteurs que la mafia est active depuis la 12e législature. « On travaillait ensemble. On se partageait les montants et chacun avait son quota. Parfois, je venais dans leurs bureaux, à l’Assemblée nationale », a déclaré Condé, révélant son présumé deal avec les députés incriminés. Le réseau, avoue-t-il, dans des propos repris par Libération,gérait également les visas pour l’Italie, la France, l’Allemagne à des candidates en échange de fortes sommes d’argent.

