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Fédération de Lutte : La sanction est tombée pour le lutteur Prince !

23 juin 2026 Actualité

Prince est lourdement sanctionné par la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL). Le lutteur de Pikine a été suspendu pour une durée d’un an, dont six mois ferme, après avoir donné des coups de poing et coups de pied à Lac de Guiers 2, qui lui a infligé une défaite amère, le 14 juin dernier.

« La Commission des règlements et de discipline, après en avoir délibéré, décide de prononcer à l’encontre du lutteur Prince une suspension d’un (01) an, dont six (06) mois ferme, à compter de la date de notification du présent procès-verbal », précise la FSL, repris par Lutte TV

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