FETE / Aïd el-Fitr : Les prix des légumes en hausse à Dakar

Pour les préparatifs de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois du jeûne musulman, les marchés de Dakar accueillent des clients venus s’approvisionner en denrées alimentaires, mais les prix des légumes et condiments indispensables à l’assaisonnement des repas de fête ne cessent d’augmenter.

Le marché Tilène grouille de monde. Les clients font le tour des étals. Certains marchandent, d’autres ne font que regarder et passer. Des carottes, des choux et des patates y sont entassés. Les commerçants discutent avec leurs clients et ils sont au rendez-vous, même si, évidemment, comme à la veille des fêtes, les prix ont augmenté.

Les prix de certains légumes peu consommés pour la fête de l’Aïd el-Fitr, le chou par exemple, sont restés les mêmes. Le prix de la carotte a légèrement augmenté. De 500 francs CFA, le prix du kilo est passé à 600’’. De 800 francs CFA, le prix du kilo de poivron vert est passé à 1.500, selon les informations.

Les prix de l’oignon et de la pomme de terre deux denrées fortement consommées durant la fête de l’Aïd el-Fitr ont faiblement augmenté. ‘’Le kilo de pomme de terre locale coûte 500 francs CFA, tandis que celle importée du Maroc est vendue à 600 le kilo’’. Le prix du kilo d’ail stagne à 1.500 francs CFA. Quand à l’oignon local, le prix est vendu à 500 francs le kilo’’.