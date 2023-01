Finale – CHAN 2022 : L’heure du coup d’envoi décalée

Le coup d’envoi de la finale de la 7e édition Championnat d’Afrique des Nations CHAN-2022, prévu initialement le samedi 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki à 20h00, a été décalé de quelques minutes, indique la confédération africaine de football (CAF), dans un communiqué.

En effet, la rencontre qui opposera les deux vainqueurs des matchs Sénégal-Madagascar et Algérie-Niger est désormais calée à 20h30, soit une demi-heure de décalage. «La décision a été confirmée par la Commission d’Organisation du CHAN», précise l’instance continentale sur son site officiel.

Les Verts affrontent le Niger à Oran, tombeur tour à tour du Cameroun puis du Ghana. Quant au Sénégal, il affrontera Madagascar et son armada offensive. En début de soirée, le Sénégal affrontera Madagascar, l’une des surprises de ce tournoi. Avec huit buts inscrits en trois rencontres, cette équipe malgache est résolument tournée vers l’attaque.

Mais le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a confiance en ses joueurs pour venir à bout des Barea, et pourquoi pas aller au bout de la compétition :

« Pour moi, ce n’est pas une surprise, parce que le football malgache est en train de monter. Ils sont en train de montrer de très belles choses. Nous, on sait pourquoi on est là : on veut rendre fier notre pays« , a assuré l’ancien international sénégalais en conférence de presse. « Cela fait 11 ans que nous n’avons pas participé à cette compétition. Maintenant, nous avons bossé pour en arriver là, pour relever notre football local, qui est sous-coté. On veut continuer notre chemin, et pourquoi pas aller prendre le Graal, qui est le trophée. »

Sénégal-Madagascar, c’est ce soir, au Stade Nelson Mandela d’Alger, et ce sera à partir de 19h en temps universel.